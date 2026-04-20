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Die Jägerin wird zur Gejagten

Rache und Enthüllung

Die Jägerin wird zur Gejagten

20.04.2026, 02.00 Uhr
von Sarah Hegemann
In der zweiten Staffel von "Totenfrau" werden Brünhilde Blums dunkle Taten aufgedeckt. Die Ermittlerin Birgit Wallner will die Morde aufklären und den mysteriösen Fall um das Verschwinden des Sohnes der "Schneekönigin" lösen.
Anna Maria Mühe schaut ernst.
Anna Maria Mühe als Blum. Fotoquelle: ORF/Mona Film/Barry Films/Victoria Herbig

In der ersten Staffel der ORF/Netflix-Kooperation „Totenfrau“ wird Bestatterin Brünhilde Blum (Anna Maria Mühe, Foto) nach dem plötzlichen Unfalltod ihres Mannes aus ihrem gewohnten Leben gerissen. Sie muss feststellen, dass ihr Mann, der bei der Polizei gearbeitet hat, Opfer eines Mordkomplotts geworden ist. Als Racheengel tötet sie die Verantwortlichen, wobei ihr BKA-Ermittlerin Birgit Wallner (Britta Hammelstein) auf den Fersen ist.

In der zweiten Staffel der Adaption von Bernhard Aichners Bestsellertrilogie kommen die von Blum sorgsam vertuschten Morde ans Tageslicht, als eins der Gräber, in denen sie Leichenteile verschwinden ließ, geöffnet werden muss. Sofort rückt Ermittlerin Wallner an. Sie will einen Fall aufklären, der ihr seit zwei Jahren keine Ruhe lässt: das Verschwinden des Sohnes der „Schneekönigin“ Johanna Schönborn.

„Totenfrau – Staffel zwei“  
ab Freitag, 1. Mai, in der ARD-Mediathek; Samstag, 2. Mai, 20.15 Uhr, ARD und schon jetzt bei Netflix

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