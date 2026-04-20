Die Jägerin wird zur Gejagten

In der ersten Staffel der ORF/Netflix-Kooperation „Totenfrau“ wird Bestatterin Brünhilde Blum (Anna Maria Mühe, Foto) nach dem plötzlichen Unfalltod ihres Mannes aus ihrem gewohnten Leben gerissen. Sie muss feststellen, dass ihr Mann, der bei der Polizei gearbeitet hat, Opfer eines Mordkomplotts geworden ist. Als Racheengel tötet sie die Verantwortlichen, wobei ihr BKA-Ermittlerin Birgit Wallner (Britta Hammelstein) auf den Fersen ist.

In der zweiten Staffel der Adaption von Bernhard Aichners Bestsellertrilogie kommen die von Blum sorgsam vertuschten Morde ans Tageslicht, als eins der Gräber, in denen sie Leichenteile verschwinden ließ, geöffnet werden muss. Sofort rückt Ermittlerin Wallner an. Sie will einen Fall aufklären, der ihr seit zwei Jahren keine Ruhe lässt: das Verschwinden des Sohnes der „Schneekönigin“ Johanna Schönborn.