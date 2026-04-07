Hören statt sehen

In der ZDF-Serie „Blind Sherlock“ hilft der blinde Abhörspezialist Roman Mertens (Bart Kelchtermans, Foto) mit seinem außergewöhnlichen Gehör in einer Rotterdamer Spezialeinheit bei den Ermittlungen gegen ein weit verzweigtes Drogenkartell.

Doch auch privat steht Mertens vor großen Herausforderungen, denn er wird bald Vater und fühlt sich der Rolle nicht gewachsen. Serienhauptdarsteller Bart Kelchtermans ist ebenfalls sehbehindert. „

Ich denke, die Serie kann dazu beitragen, mehr Verständnis für Blindheit und Sehbehinderung zu schaffen. Viele Menschen wissen einfach zu wenig über dieses Thema“, sagt der Schauspieler.

Die Geschichte basiert übrigens auf einer real existenten Person: Sacha Van Loo, ein blinder belgischer Ermittler. Das ZDF zeigt die sechs Episoden ab Sonntag, 26. April, immer sonntags um 22.15 Uhr in Doppelfolge.