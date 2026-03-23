Home Magazin TV & Streaming

Auf ins Segelabenteuer

Weltumsegelung

Auf ins Segelabenteuer

23.03.2026, 01.00 Uhr
von Sarah Hegemann
Der Film „Segeljungs“ begleitet vier junge Männer aus Bad Tölz, die ganz ohne Vorkenntnisse eine Weltumsegelung planen. Ein bildstarkes Abenteuer voller echter Momente.
Filmwelt
Mit viel Spaß um die Welt Fotoquelle: Filmwelt

Tim, Vince, Michi und Tom aus Bad Tölz träumen von einem großen Abenteuer nach der Schule: Sie wollen einmal um die ganze Welt reisen. Doch nicht mit dem Van oder dem Backpack, wie viele andere es vorhaben, sondern mit einem Segelschiff. Und das ohne große Vorkenntnisse. Voller Naivität, mit wenig Geld aber enormer Willenskraft und unfassbarem Urvertrauen lassen sie ihren Traum Wirklichkeit werden. Jobben, Boot kaufen und einfach los – nach dem Motto „wird schon“.

Von der Ostsee über die Nordsee und den Atlantik in die Karibik, weiter in den Pazifik und die Südsee, über Asien in den Indischen Ozean und durchs Rote Meer zurück nach Europa – die Route für die Weltumsegelung steht grob fest, mehr Plan braucht es nicht. Das eigentliche Abenteuer beschreiben die vier Jungs eher so: „Meer haben vom Leben, Freiheit, Freundschaft, Entdeckergeist, Selbstfindung, Erwachsen werden – ohne den ganzen gesellschaftlichen Druck“.

Auf ihrem YouTube-Kanal „Segeljungs“ begleiten sie ihre fünf Jahre dauernde Weltumsegelung, die 2018 begann. Aus den 20 Terrabyte atemberaubender Videoaufnahmen ist nun dank der Hilfe von Tim Hund und Filmemacher Tobias Steinigeweg ein bildstarker Dokumentarfilm entstanden, der ab dem 2. April bundesweit in den Kinos zu sehen ist. Der Schweizer Meeresbiologe Nikolaus Gelpke, seinerseits erfahrener Segler, hat den Film ebenfalls unterstützt und produziert.

Wer noch mehr über das Segelabenteuer erfahren möchte, kann das 2025 im Malik-Verlag erschienene Buch „Segeljungs“ von Vincent Goymann lesen. Er hat zusammen mit Tim Hund die Segelreise bis zum Ende durchgezogen und nach fünf Jahren beendet.

„Segeljungs – Mit Null Ahnung um die Welt“
ab Donnerstag, 2. April, im Kino

Das könnte dich auch interessieren

Nordsee-Kur

TV-Tipp
Suse (Silke Bodenbender), Christine (Anne Roemeth), Doris (Tanja Schleiff), Jennifer (Malene Becker) und Leisha (Sabrina Amali, v.l.)

Viele Hunde in schräger Runde: Alexandra Maria Lara im Interview

Netflix-Komödie
Alexandra Maria Lara mit einem Mantel draußen.

Spannende Raritäten in der XXL-Ausgabe von "Bares für Rares"

Exotische Raritäten
Horst Lichter mit einem Globus vor Schloss Drachenburg.

Tierärztin mit Herz und Hingabe

Im Interview
ZDF/Andre Kowalski

Wer kriegt den Oscar? Das sind die Favoriten

Oscar-Nominierungen
Die Oscar-Trophäe

„The Veil“: Flucht durch Europa

Spionage-Thriller
Elisabeth Moss unter dem Eiffelturm.

Suche nach der Wahrheit

Mystery-Serie
Matthias Schweighöfer mit einer Faust.

Wer fährt nach Wien?

ESC-Vorentscheid
Barbara Schöneberger und Hazel Brugger.

Der Preis für den Ruhm

Kinderschauspieler-Doku
Nick Romeo Reimann als Kind.

Neue Staffel „Dein Song“

Musikshow
Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner.

Sehenswertes im Stream

Streaming-Tipps
Eine Frau mit Maske in "Bridgerton".

Alaaf und Helau!

Karnevals-Countdown
2 Sänger auf der Bühne bei "Die Karnevals-Countdown-Show".