Auf ins Segelabenteuer

Tim, Vince, Michi und Tom aus Bad Tölz träumen von einem großen Abenteuer nach der Schule: Sie wollen einmal um die ganze Welt reisen. Doch nicht mit dem Van oder dem Backpack, wie viele andere es vorhaben, sondern mit einem Segelschiff. Und das ohne große Vorkenntnisse. Voller Naivität, mit wenig Geld aber enormer Willenskraft und unfassbarem Urvertrauen lassen sie ihren Traum Wirklichkeit werden. Jobben, Boot kaufen und einfach los – nach dem Motto „wird schon“.

Von der Ostsee über die Nordsee und den Atlantik in die Karibik, weiter in den Pazifik und die Südsee, über Asien in den Indischen Ozean und durchs Rote Meer zurück nach Europa – die Route für die Weltumsegelung steht grob fest, mehr Plan braucht es nicht. Das eigentliche Abenteuer beschreiben die vier Jungs eher so: „Meer haben vom Leben, Freiheit, Freundschaft, Entdeckergeist, Selbstfindung, Erwachsen werden – ohne den ganzen gesellschaftlichen Druck“.

Auf ihrem YouTube-Kanal „Segeljungs“ begleiten sie ihre fünf Jahre dauernde Weltumsegelung, die 2018 begann. Aus den 20 Terrabyte atemberaubender Videoaufnahmen ist nun dank der Hilfe von Tim Hund und Filmemacher Tobias Steinigeweg ein bildstarker Dokumentarfilm entstanden, der ab dem 2. April bundesweit in den Kinos zu sehen ist. Der Schweizer Meeresbiologe Nikolaus Gelpke, seinerseits erfahrener Segler, hat den Film ebenfalls unterstützt und produziert.

Wer noch mehr über das Segelabenteuer erfahren möchte, kann das 2025 im Malik-Verlag erschienene Buch „Segeljungs“ von Vincent Goymann lesen. Er hat zusammen mit Tim Hund die Segelreise bis zum Ende durchgezogen und nach fünf Jahren beendet.