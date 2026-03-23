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Spannende Raritäten in der XXL-Ausgabe von "Bares für Rares"

Exotische Raritäten

Spannende Raritäten in der XXL-Ausgabe von "Bares für Rares"

23.03.2026, 01.00 Uhr
von Anne Richter
In der neuen XXL-Ausgabe von "Bares für Rares" auf Schloss Drachenburg dreht sich alles um exotische Raritäten. Horst Lichter, Benjamin Sadler und ein Team aus Experten und Händlern bewerten einzigartige Gegenstände unter dem Motto "Einmal um die Welt". Wer entdeckt den wahren Schatz?
Horst Lichter mit einem Globus vor Schloss Drachenburg.
Horst Lichter vor Schloss Drachenburg. Fotoquelle: ZDF & Britta Krehl

Alter Plunder oder edle – und vor allem wertvolle – Rarität? Diese Frage stellt sich den Beteiligten bei „Bares für Rares“ regelmäßig. In einer neuen XXL-Folge vor der märchenhaften Kulisse von Schloss Drachenburg lautet das Motto „Einmal um die Welt“. Horst Lichter und sein Team bekommen es auch diesmal mit allerlei exotischen Gegenständen zu tun. Schauspieler Benjamin Sadler möchte beispielsweise ein kurioses Spielzeug aus Blech anbieten: einen Affen, der Motorrad fährt. Die Experten nehmen das Stück genau unter die Lupe. Als Gutachter sind diesmal Dr. Heide Rezepa-Zabel, Wendela Horz, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel dabei. Im Händlerraum bieten Daniel Meyer, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Dr. Elisabeth „Lisa“ Nüdling, Fabian Kahl und Benjamin Leo Leo auf die verschiedenen Kostbarkeiten. Welche interessanten Fundstücke in der XXL-Show angeboten werden und ob einer der Verkäufer einen echten Schatz im Keller gefunden hat, zeigt sich am Mittwoch, 1. April.

„Bares für Rares XXL“ 
Mittwoch, 1. April, 20.15 Uhr im ZDF sowie in der ZDFmediathek

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