Home Magazin TV & Streaming

Nordsee-Kur

TV-Tipp

Nordsee-Kur

23.03.2026, 01.00 Uhr
von Sarah Hegemann
Sechs Frauen reisen zur Nordsee, um in einer Kur zu sich selbst zu finden. Unterschiedliche Charaktere, Freundschaften und ein Podcast sorgen für unerwartete Wendungen.
Suse (Silke Bodenbender), Christine (Anne Roemeth), Doris (Tanja Schleiff), Jennifer (Malene Becker) und Leisha (Sabrina Amali, v.l.)
Suse (Silke Bodenbender), Christine (Anne Roemeth), Doris (Tanja Schleiff), Jennifer (Malene Becker) und Leisha (Sabrina Amali, v.l.) Fotoquelle: ZDF & Britta Krehl

Vom Alltag ausgebrannt, reisen sechs Frauen an die Nordsee. Während einer Kur wollen sie zurück zu sich selbst finden, Ruhe erleben und neue Perspektiven auf ihr Leben gewinnen. Dabei prallen ganz unterschiedliche Charaktere aufeinander, darunter Journalistin Suse (Silke Bodenbender) und Fleischfachverkäuferin Christine (Anne Roemeth). Zwischen Strandkörben und Gesprächen entstehen erste Freundschaften – bis eine Enthüllung in einem Podcast für Konflikte sorgt und schlagartig alles verändert.

„Unser Film hat Witz, Tiefgang und fein ausgearbeitete Figuren, bei denen sich jeder irgendwie irgendwann wiedererkennen kann. ,Fast perfekte Frauen‘ ist nicht nur für Frauen, sondern für alle“, findet Malene Becker, die in der Tragikomödie die Rolle der Jennifer spielt.

"Fast perfekte Frauen"
Freitag, 3. April, um 21.15 Uhr im ZDF und in der ZDF-Mediathek

Das könnte dich auch interessieren

Auf ins Segelabenteuer

Weltumsegelung
Filmwelt

Viele Hunde in schräger Runde: Alexandra Maria Lara im Interview

Netflix-Komödie
Alexandra Maria Lara mit einem Mantel draußen.

Spannende Raritäten in der XXL-Ausgabe von "Bares für Rares"

Exotische Raritäten
Horst Lichter mit einem Globus vor Schloss Drachenburg.

Tierärztin mit Herz und Hingabe

Im Interview
ZDF/Andre Kowalski

Wer kriegt den Oscar? Das sind die Favoriten

Oscar-Nominierungen
Die Oscar-Trophäe

„The Veil“: Flucht durch Europa

Spionage-Thriller
Elisabeth Moss unter dem Eiffelturm.

Suche nach der Wahrheit

Mystery-Serie
Matthias Schweighöfer mit einer Faust.

Wer fährt nach Wien?

ESC-Vorentscheid
Barbara Schöneberger und Hazel Brugger.

Der Preis für den Ruhm

Kinderschauspieler-Doku
Nick Romeo Reimann als Kind.

Neue Staffel „Dein Song“

Musikshow
Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner.

Sehenswertes im Stream

Streaming-Tipps
Eine Frau mit Maske in "Bridgerton".

Alaaf und Helau!

Karnevals-Countdown
2 Sänger auf der Bühne bei "Die Karnevals-Countdown-Show".