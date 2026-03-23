Nordsee-Kur

Vom Alltag ausgebrannt, reisen sechs Frauen an die Nordsee. Während einer Kur wollen sie zurück zu sich selbst finden, Ruhe erleben und neue Perspektiven auf ihr Leben gewinnen. Dabei prallen ganz unterschiedliche Charaktere aufeinander, darunter Journalistin Suse (Silke Bodenbender) und Fleischfachverkäuferin Christine (Anne Roemeth). Zwischen Strandkörben und Gesprächen entstehen erste Freundschaften – bis eine Enthüllung in einem Podcast für Konflikte sorgt und schlagartig alles verändert.