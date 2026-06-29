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Spurensuche in der Geschichte

Odysseus' Wirklichkeit

Spurensuche in der Geschichte

29.06.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
Die zweiteilige Dokumentation beleuchtet die wahren Geschichten hinter Homers Odyssee und begleitet Forscher bei der Erkundung antiker Schauplätze und Techniken.
EIne Naturaufnahme mit Felsen
„Auf den Spuren von Odysseus“ Fotoquelle: ZDF und Mediatika

Die Erzählung Homers über die Irrfahrten des griechischen Helden Odysseus auf seiner Rückreise vom Krieg in Troja ins heimische Ithaka hat die Jahrtausende überdauert und fasziniert auch heute noch. Doch wie viel Wahrheit steckt in der Dichtung? Das fragen sich Archäologen, Historiker und weitere Experten schon lange – und gehen auf Spurensuche. Gibt es die im Epos beschriebenen Schauplätze tatsächlich? Welche Ereignisse könnten die Grundlage für die Homerische Dichtung gewesen sein? Eine zweiteilige Dokumentation begleitet die Forscher auf ihrer Spurensuche und zeigt, welche Informationen  beispielsweise über den antiken Bootsbau oder über Heilkräuter die Geschichte um den listenreichen Helden enthält.

„Auf den Spuren von Odysseus“  
Mittwoch, 8. Juli, 20.15 und 21 Uhr auf ZDFInfo sowie in der ZDFmediathek

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