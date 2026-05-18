Home Magazin TV & Streaming

30 Jahre Sportfreunde Stiller

Indie-Rock-Jubiläum

30 Jahre Sportfreunde Stiller

18.05.2026, 02.00 Uhr
von Sarah Hegemann
Die Sportfreunde Stiller feiern ihr 30-jähriges Bandjubiläum mit einem besonderen Musikprojekt und einer begleitenden ARD-Doku. Die Doku gibt Einblicke in die Banddynamik und zeigt die Produktion eines neuen Albums in Spanien.
Sportfreunde Stiller
Die 1996 gegründeten Sportfreunde Stiller machen deutschen Indie-Rock. Fotoquelle:  BR/Ingo Pertramer

Aus der Münchner Vorstadt in den Pop-Olymp: Die Indie-Rocker der Band Sportfreunde Stiller feiern ihr Bandjubiläum und wagen ein ungewöhnliches Musikprojekt.

Die Sportfreunde Stiller sind eng mit dem deutschen Fußball verbunden. Und das waren sie sogar schon lange Zeit vor ihrem großen Erfolgs-Hit „54, 74, 90, 2006“, der 2006 als inoffizieller Titelsong die heimische Fußballweltmeisterschaft begleitete. Namensgeber der Band, die 1996 erstmals unter dem Namen „Stiller“ auftrat, war Hans Stiller, Trainer der Bezirksligamannschaft SV Germering, in der Sänger Peter Brugger und Schlagzeuger Florian „Flo“ Weber lange Zeit Fußball spielten.  Weil es bereits eine Hamburger Band mit dem Namen gab,  mussten die „Sportis“ sich umbenennen. Das erste Album der Gruppe „So wie einst Real Madrid“ erschien im Jahr 2000.  Zu den größten Hits gehört neben „Applaus, Applaus“ und „Ein Kompliment“ auch das launige „Ich, Roque“ – ein Wortspiel mit dem Namen des ehemaligen Bayern-Stürmers Roque Santa Cruz.

Zum 30-jährigen Jubiläum hat sich die Münchner Band etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie will erstmals ein Album ganz ohne große Plattenfirma produzieren. Die ARD-Doku „Sportfreunde Stiller – Mit dem Herz in der Hand“ begleitet die drei Musiker Peter Brugger, Florian Weber und Rüdiger Linhof bei Proben und Aufnahmen zu ihrem neuen Album in Spanien sowie bei Konzerten auf und hinter der Bühne. Die Doku zeichnet den Weg der Band von der Münchner Vorstadt über die WM 2006 und ihrem musikalischen Höhepunkt „MTV Unplugged in New York“ bis heute nach.

Derzeit beliebt:
>>Für Sie gelesen: "Die Olchis und das Sams. Die kaputte Wunschmaschine"
>>Für Sie gelesen: "100 Kinder in Deutschland"
>>Alle für alle: Der Ehrentag für das Miteinander und Zusammenhalt
>>Yared Dibaba: "Ich möchte mich einbringen, in den Dialog gehen"

„Die Doku gibt einen sehr speziellen Einblick in unsere Dynamik als Band und in unser Verständnis, wie wir uns in der Musikwelt bewegen wollen. Sie offenbart unser Geheimnis der Band-Chemie und die unverwüstliche Erkenntnis, dass Humor die größte Waffe in vielen Kämpfen ist“, so die Sportfreunde Stiller über den Film.

Außerdem sprechen die drei Musiker im Podcast „ARD Ikonen: Sportfreunde Stiller“ in sechs Folgen mit Franziska Nie-
sar über ihren Erfolg.

„Sportfreunde Stiller – Mit dem Herz in der Hand“
ab Donnerstag, 28. Mai, in der ARD-Mediathek

„ARD Ikonen: Sportfreunde Stiller“
sechs Podcast-Folgen ab Donnerstag, 28. Mai, in ARD Sounds verfügbar

Das könnte dich auch interessieren

40 Jahre ZDF-Fernsehgarten

Jubiläumssaison
Der ZDF Fernsehgarten

Palina Rojinski im Liebeschaos

Tarot und Liebe
Palina Rojinski mit Karten in der Hand vor glitzernem Hintergrund.

Spektakuläre Rettungen in den bayerischen Alpen

Spektakuläre Rettungen
Das Logo von der Sendung „In höchster Not – Bergretter im Einsatz“

Neue Erkenntnisse in der neuen Doku "XY Spuren des Verbrechens"

True Crime-Doku
96327-0-5

Film- und Serien-Tipps für Kinder

Familienabenteuer
2 Vögel aus "Swapped"

Die Jägerin wird zur Gejagten

Rache und Enthüllung
Anna Maria Mühe schaut ernst.

Hören statt sehen

Blinder Ermittler
Roman Mertens in "Blind Sherlock"

Hunde retten in "Die Hunde-Mafia"

Tierschutz-Erfolg
Ein Hund schaut etwas traurig.

Wie sicher ist das Stromnetz?

Stromkrise
Das Logo von Terra X und Harald Lesch

Nordsee-Kur

TV-Tipp
Suse (Silke Bodenbender), Christine (Anne Roemeth), Doris (Tanja Schleiff), Jennifer (Malene Becker) und Leisha (Sabrina Amali, v.l.)

Viele Hunde in schräger Runde: Alexandra Maria Lara im Interview

Netflix-Komödie
Alexandra Maria Lara mit einem Mantel draußen.

Spannende Raritäten in der XXL-Ausgabe von "Bares für Rares"

Exotische Raritäten
Horst Lichter mit einem Globus vor Schloss Drachenburg.