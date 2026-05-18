30 Jahre Sportfreunde Stiller

Aus der Münchner Vorstadt in den Pop-Olymp: Die Indie-Rocker der Band Sportfreunde Stiller feiern ihr Bandjubiläum und wagen ein ungewöhnliches Musikprojekt.

Die Sportfreunde Stiller sind eng mit dem deutschen Fußball verbunden. Und das waren sie sogar schon lange Zeit vor ihrem großen Erfolgs-Hit „54, 74, 90, 2006“, der 2006 als inoffizieller Titelsong die heimische Fußballweltmeisterschaft begleitete. Namensgeber der Band, die 1996 erstmals unter dem Namen „Stiller“ auftrat, war Hans Stiller, Trainer der Bezirksligamannschaft SV Germering, in der Sänger Peter Brugger und Schlagzeuger Florian „Flo“ Weber lange Zeit Fußball spielten. Weil es bereits eine Hamburger Band mit dem Namen gab, mussten die „Sportis“ sich umbenennen. Das erste Album der Gruppe „So wie einst Real Madrid“ erschien im Jahr 2000. Zu den größten Hits gehört neben „Applaus, Applaus“ und „Ein Kompliment“ auch das launige „Ich, Roque“ – ein Wortspiel mit dem Namen des ehemaligen Bayern-Stürmers Roque Santa Cruz.

Zum 30-jährigen Jubiläum hat sich die Münchner Band etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie will erstmals ein Album ganz ohne große Plattenfirma produzieren. Die ARD-Doku „Sportfreunde Stiller – Mit dem Herz in der Hand“ begleitet die drei Musiker Peter Brugger, Florian Weber und Rüdiger Linhof bei Proben und Aufnahmen zu ihrem neuen Album in Spanien sowie bei Konzerten auf und hinter der Bühne. Die Doku zeichnet den Weg der Band von der Münchner Vorstadt über die WM 2006 und ihrem musikalischen Höhepunkt „MTV Unplugged in New York“ bis heute nach.

„Die Doku gibt einen sehr speziellen Einblick in unsere Dynamik als Band und in unser Verständnis, wie wir uns in der Musikwelt bewegen wollen. Sie offenbart unser Geheimnis der Band-Chemie und die unverwüstliche Erkenntnis, dass Humor die größte Waffe in vielen Kämpfen ist“, so die Sportfreunde Stiller über den Film.

Außerdem sprechen die drei Musiker im Podcast „ARD Ikonen: Sportfreunde Stiller“ in sechs Folgen mit Franziska Nie-

sar über ihren Erfolg.

„Sportfreunde Stiller – Mit dem Herz in der Hand“

ab Donnerstag, 28. Mai, in der ARD-Mediathek