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Für Sie gelesen: "100 Kinder in Deutschland"

Kindervielfalt

Für Sie gelesen: "100 Kinder in Deutschland"

18.05.2026, 02.00 Uhr
von Anne Richter
Das Kinderbuch "100 Kinder in Deutschland" von Christoph Drösser und Nora Coenenberg bietet spannende Einblicke in die Lebensrealität von Kindern in Deutschland. Es zeigt auf, wie unterschiedlich Kinder aufwachsen und thematisiert sowohl leichte als auch ernste Themen auf kindgerechte Weise.
„100 Kinder in Deutschland“ von Christoph Drösser und Nora Coenenberg
„100 Kinder in Deutschland“ von Christoph Drösser und Nora Coenenberg Fotoquelle: Verlag

Wer denkt, dass das Thema Statistik langweilig ist, wird mit diesem spannenden Sachbuch für Kinder eines Besseren belehrt. Autor Christoph Drösser und Illustratorin Nora Coenenberg haben mit „100 Kinder“ bereits gezeigt, wie die Welt aussieht, wenn man 100 Kinder stellvertretend für die insgesamt rund zwei Milliarden Kinder der Erde betrachtet. Wie viele von ihnen leben beispielsweise in den Bergen und wie viele essen vor allem Reis? Mit „100 Kinder in Deutschland“ wenden Drösser und Coenenberg dieses Prinzip nun auf Deutschland an und zeigen in verschiedenen Kategorien, wie vielfältig Kinder aufwachsen. So haben beispielsweise – wenn man die rund sieben Millionen Kinder zwischen sechs und 14 Jahren hierzulande auf 100 umrechnet – 68 Kinder ein Haustier, 13 tragen eine Brille und 55 feiern Karneval. Die Zahlen werden jeweils von kurzen einordnenden Texten begleitet und veranschaulichen auf kindgerechte Weise Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Leben der Kinder. Neben leichten Themen wie der Anzahl an Taylor-Swift-Fans  (17)werden auch schwierigere wie Mobbing oder psychische Erkrankungen angesprochen. Lesenswert!

„100 Kinder in Deutschland“ 
von Christoph Drösser und Nora Coenenberg, Gabriel, 112 Seiten, 16 Euro, für Kinder ab acht Jahren
ISBN: 978-3-522-30760-4

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