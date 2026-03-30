Für Sie gelesen: "King Bomber Karl" und "Tore, Tränen und Triumphe"

Karl-Heinz Granitza ist ein Phänomen: In Deutschland ist er höchstens absoluten Statistik-Nerds und vielleicht ein paar Hertha-BSC-Fans ein Begriff. Dabei war er einmal ein Superstar in den USA. Der Stürmer sorgte in der North American Soccer League (NASL) für Furore, die von 1968 bis 1984 zahlreiche Star-Fußballer in die USA lockte und dort zwischenzeitlich für einen wahren Soccer-Boom sorgte. Granitza wurde 1984 von Hertha BSC an das amerikanische Team Chicago Sting transferiert, für die er bis 1987 aktiv war. In seiner Zeit in den USA erzielte der dort als „King Bomber Karl“ bekannte Spieler unzählige Tore, sowohl in der NASL als auch in der MISL (Major Indoor Soccer League), der Hallenliga. Der Journalist Stefan Hermanns hat Granitzas Geschichte nun aufgeschrieben und damit ein anekdotenreiches Buch vorgelegt, das weniger eine reine Autobiografie ist, sondern eine lebendige Mischung aus Biografie, Sportgeschichte und unterhaltsamer Erzählung – voll mit Fotos, Anekdoten und Reflexionen über den „Ausverkauf“ des Fußballs in den USA. Eine spannende Hommage an einen vergessenen deutschen Fußball-Pionier in Amerika – unterhaltsam, nostalgisch und informativ für Fußball-Fans, die die wilde NASL-Ära kennenlernen wollen.