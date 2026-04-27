 Für Sie gelesen: "George Lucas: Episode 2"

Teil 2 – oder besser „Episode 2“ – der auf drei Teile ausgelegten Graphic-Novel-Reihe über George Lucas aus dem Splitter Verlag setzt direkt nach dem sensationellen Kinostart von „Star Wars“ 1977 ein. Über Nacht wird der bis dahin als verschrobener Träumer belächelte Lucas zum gefeierten Star und Millionär. Statt sich dem Hollywood-System zu unterwerfen, trifft er eine folgenschwere Entscheidung: Er gründet seine eigene Produktionsfirma und die legendäre Skywalker Ranch, um künftig volle künstlerische und finanzielle Unabhängigkeit zu haben. Der Hauptteil des Bandes widmet sich der dramatischen Entstehungsgeschichte von „Das Imperium schlägt zurück“ (Episode V, 1980) – einem wahren Höllenritt voller kreativer Konflikte, enormer finanzieller Risiken, technischer Pannen, persönlicher Opfer und harter Machtkämpfe mit Studios und Investoren, an dem Lucas beinahe zerbricht. Trotz aller Widrigkeiten entsteht unter der Regie von Irvin Kershner ein Film, der von vielen bis heute als der beste der gesamten Star-Wars-Saga betrachtet wird – dunkler, emotionaler und reifer als der Vorgänger. Ein zauberhaftes Zwischenspiel bildet außerdem die frühe Produktionsgeschichte von „Jäger des verlorenen Schatzes“, einem Film, bei dem Lucas eng mit Steven Spielberg zusammengearbeitet hat. Spannend!