Buchtipp: "Szene für Szene die Welt entdecken" von Andrea David

03.11.2025 Buchtipp

Mit Filmausschnitten um die Welt zu reisen

von Sarah Hegemann
Filmtouristin Andrea David hat einen zweiten Teil von „Szene für Szene die Welt entdecken“ veröffentlicht.
Das Buch "Szene für Szene die Welt entdecken - Die Zweite" von Andrea David.
Das Buch "Szene für Szene die Welt entdecken - Die Zweite" von Andrea David.  Fotoquelle: Andrea David
Die Autorin Andrea David
Die Autorin Andrea David.  Fotoquelle: Andrea David
Der Landschaftspark Norf in Duisburg.
Der Landschaftspark Nord in Duisburg ist in der „Panem“-Reihe zu sehen.  Fotoquelle: Andrea David
Die Gletscherzunge Svinafellsjoekull.
Die Gletscherzunge Svinafellsjoekull kennt man aus „Interstellar“.  Fotoquelle: Andrea David
Der Joker unterwegs in Chicago.
Der Joker unterwegs in Chicago.  Fotoquelle: Andrea David

Seit vielen Jahren nimmt Andrea David Cineasten mit auf ihre Reisen um die ganze Welt und zeigt ihnen, wo bekannte Szenen aus Filmen wie „Star Wars“ oder Serien wie „Friends“ oder „Game of Thrones“ entstanden sind. Ihr Markenzeichen dabei? Sie hält ein Standbild aus der jeweiligen Produktion ins Bild, während sie den Drehort fotografiert. 2022 veröffentlichte David, die einen erfolgreichen Instagram-Account namens „filmtourismus“ mit einer Million Follower hat, ihr erstes Buch namens „Szene für Szene die Welt entdecken“. Nun hat sie nachgelegt und den zweiten Reiseführer für Film-Fans mit mehr als 200 neuen Tipps herausgebracht. Darin zu finden ist beispielsweise der Strand Freshwater West in Wales, an dem sich das Grab von Hauself Dobby aus dem „Harry Potter“-Universum befindet. Außerdem widmet Andrea David sich auf mehr als 25 Seiten deutschen Drehorten, darunter der Filmstadt Görlitz, in der Streifen wie „Goethe!“, „Die Schule der magischen Tiere 3“ oder „Inglorious Basterds“ gedreht worden sind. Wer das Buch als Nachschlagwerk benutzen möchte, findet dank zwei Registern – einmal alphabetisch nach Produktionstiteln und einmal nach Orten – schnell, was er sucht. Außerdem gibt die Autorin spannende Einblicke in ihre Arbeit und wie sie die einzelnen Drehorte gefunden hat.

„Szene für Szene die Welt entdecken – Die Zweite“
von Andrea David, Bruckmann Verlag, 240 Seiten, 24,99 Euro
ISBN: 978-3-7343-3266-1

