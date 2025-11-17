Für Sie gelesen: "I Gut You - Der leckerste 30 Tage-Neustart für deinen Darm"

Der Winter und die Vorweihnachtszeit stehen vor der Tür. Und bringen Genüsse wie Lebkuchen, Plätzchen und Bratwürstchen vom Weihnachtsmarkt mit sich. Ein Blähbauch, auch liebevoll Foodbaby genannt, bleibt bei den ganzen Leckereien oftmals nicht aus. Ernährungswissenschaftlerin und Food-Influencerin Maria Maas, die rund 221 000 Follower auf Instagram hat, liefert mit ihrem neuen Buch „I Gut You – Der leckerste 30-Tage-Neustart für deinen Darm“ ein 30-tägiges Reset-Programm für den Darm und für mehr Vitalität, eine reinere Haut und insgesamt ein besseres Wohlbefinden. Perfekt für alle, die nach der Völlerei ihrem Körper etwas Gutes tun wollen – oder aber direkt auf eine gesunde Ernährung achten wollen. Denn Maria Maas zeigt in ihrem Buch, dass darmfreundliche Rezepte auch schmecken. So bringt sie beispielsweise ein klassisches Rindergulasch, fermentierten Rotkohl mit Birne, Pistazien-Cheesecake oder „Zimtschnecken 2.0“ auf den Tisch. Die 60 Rezeptideen liefern Vorschläge für alle Mahlzeiten, vom Frühstück bis hin zum Abendessen.