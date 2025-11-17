Home Magazin Lesetipps

Für Sie gelesen: "I Gut You - Der leckerste 30 Tage-Neustart für deinen Darm"

17.11.2025 Lesetipp

Für Sie gelesen: "I Gut You - Der leckerste 30 Tage-Neustart für deinen Darm"

von Sarah Hegemann
In der Vorweihnachtszeit locken verführerische Leckereien. Maria Maas bietet mit ihrem Buch "I Gut You" ein 30-Tage-Programm für Darmgesundheit und mehr Vitalität an.
Das Buch "I Gut You - Der leckerste 30 Tage-Neustart für deinen Darm" von Maria Maas
"I Gut You - Der leckerste 30 Tage-Neustart für deinen Darm" von Maria Maas Fotoquelle: Verlag

Der Winter und die Vorweihnachtszeit stehen vor der Tür. Und bringen Genüsse wie Lebkuchen, Plätzchen und Bratwürstchen vom Weihnachtsmarkt mit sich. Ein Blähbauch, auch liebevoll Foodbaby genannt, bleibt bei den ganzen Leckereien oftmals nicht aus. Ernährungswissenschaftlerin und Food-Influencerin Maria Maas, die rund 221 000 Follower auf Instagram hat, liefert mit ihrem neuen Buch „I Gut You – Der leckerste 30-Tage-Neustart für deinen Darm“ ein 30-tägiges Reset-Programm für den Darm und für mehr Vitalität, eine reinere Haut und insgesamt ein besseres Wohlbefinden. Perfekt für alle, die nach der Völlerei ihrem Körper etwas Gutes tun wollen – oder aber direkt auf eine gesunde Ernährung achten wollen. Denn Maria Maas zeigt in ihrem Buch, dass darmfreundliche Rezepte auch schmecken. So bringt sie beispielsweise ein klassisches Rindergulasch, fermentierten Rotkohl mit Birne, Pistazien-Cheesecake oder „Zimtschnecken 2.0“ auf den Tisch. Die 60 Rezeptideen liefern Vorschläge für alle Mahlzeiten, vom Frühstück bis hin zum Abendessen.

„I GUT YOU – Der leckerste 30 Tage-Neustart für deinen Darm“
von Maria Maas, Becker Joest Verlag, 192 Seiten, 32 Euro
ISBN: 978-3-95453-359-6

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Für Sie gelesen: "Truly. Die Autobiografie" von Lionel Richie

Buch-Tipp
Das Buch "Truly. Die Autobiografie“ von Lionel Richie

Für Sie gelesen: "The Cure – Dunkelbunte Jahre" von Ian Gittins

Buch-Tipp
„The Cure – Dunkelbunte Jahre“ von Ian Gittins

Mit Filmausschnitten um die Welt zu reisen

Buchtipp
Das Buch "Szene für Szene die Welt entdecken - Die Zweite" von Andrea David.

Für Sie gelesen: "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao

Buchtipp
Das Buch "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao

Für Sie gelesen: "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger

Buchtipp
Das Buch "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger

Buchtipp: "Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott

Lesetipp
Das Buch: „Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott

Buchtipp: „Tattoos – Die Geschichte des Tätowierens“

Lesetipp
Das Buch: „Tattoos – Die Geschichte des Tätowierens“ von Matt Lodder

Buchtipp: "George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars"

Lesetipp
Das Buch "George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars"

Asterix ist wieder da

Buch-Tipp
Das Buch "Asterix in Lusitanien"

Für Sie gelesen: „Airfryer-Blitzrezepte“

Buchtipp
Das Cover des Buches "Airfryer-Blitzrezepte"

Für Sie gelesen: "Was ist Was: Tiefsee. Überleben in der Finsternis"

Kinder-Buchtipps
Das Buch: „Was ist Was: Tiefsee. Überleben in der Finsternis“ von Florian Huber und Uli Kunz

Für Sie gelesen: "Leselöwen Comics 1. Klasse - Der magische Stundenplan"

Kinder-Buchtipps
Das Buch: „Leselöwen Comics 1. Klasse – Der magische Stundenplan“ von Michael Petrowitz