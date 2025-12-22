Für Sie gelesen: „Martin Scorsese - Die Graphic Novel Biografie“

Mit „Martin Scorsese“ legt der französische Künstler Amazing Ameziane den dritten und abschließenden Band seiner „Cineaste Trilogy“ vor – nach Biografien von Quentin Tarantino und Francis Ford Coppola. In fiktiver Ich-Erzählung lässt Ameziane den 81-jährigen Scorsese selbst sprechen: Der asthmatische Junge aus Little Italy, besessen vom Kino, wird zum Top-Regisseur, der mit „Taxi Driver“, „Raging Bull“, „Goodfellas“ und „The Departed“ Kinogeschichte schreibt. Es ist keine trockene Chronik, sondern ein witziger, abgedrehter Streifzug durch sein Leben – von Hollywood-Höhen und privaten Tiefen (fünf Ehen, Parkinson-Krankheit seiner Frau) bis zu den Dreharbeiten seiner Meisterwerke, gewürzt mit Zitaten, Anekdoten und visueller Magie. Amezianes Stärke liegt im Zeichnen: Seine Panels pulsieren vor Energie – schrille Farben, dynamische Kompositionen und expressive Linienführung kanalisieren Scorseses innere Unruhe und Leidenschaft. Szenen aus „Raging Bull“ oder „The Wolf of Wall Street“ werden zu psychedelischen Visionen, die den Leser in den Kopf des Regisseurs eintauchen lassen. Tatsächlich fühlt es sich intim an, als würde Scorsese dem Leser seine Ängste und Triumphe zuflüstern.