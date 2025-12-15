Für Sie gelesen: „Finde den Mörder. Die Blumen von Elysium“

Für alle, die bei jedem Krimi schon nach kürzester Zeit wissen, wer der Möder ist, gibt es nun eine gute Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Beim interaktiven Krimi „Finde den Mörder. Die Blumen von Elysium“ richtet sich die Handlung nämlich nach dem Ermittlungsgespür der Leser. Im Wellnesshotel Elysium ist der Geschäftsmann Harry Kennedy von einem Balkon gestürzt. Dieser kann nur über eine verschlossene Tür betreten werden. Noch dazu hat Kennedy eine rote Rose im Mund. Nun muss ermittelt werden, wer für das Verbrechen verantwortlich ist. Das Besondere: Das Buch ist in nummerierte Abschnitte unterteilt, an deren Ende der Leser teilweise selbst entscheiden kann, wie er weiter vorgehen will: Je nach Wahl wechselt man zu unterschiedlichen Stellen. Zudem gibt es immer wieder Hinweisnummern, die man sich beim Lesen gut notieren sollte, denn auch sie entscheiden darüber, wie es in der Geschichte weitergeht: Hat man einen bestimmten Hinweis bereits aufgeschrieben, springt man zu einem anderen Abschnitt weiter, als ohne diesen Hinweis. Krimi-Spaß für Rätselfüchse.