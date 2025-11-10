Home Magazin Lesetipps

Für Sie gelesen: "The Cure – Dunkelbunte Jahre" von Ian Gittins

10.11.2025 Buch-Tipp

Für Sie gelesen: "The Cure – Dunkelbunte Jahre" von Ian Gittins

von Felix Förster
Ian Gittins" Biografie "The Cure – Dunkelbunte Jahre' erzählt die fast 50-jährige Geschichte der Band, von ihren Anfängen in Crawley bis zur Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame.
„The Cure – Dunkelbunte Jahre“ von Ian Gittins
„The Cure – Dunkelbunte Jahre“ von Ian Gittins, ISBN: 978-3-85445-900-2 Fotoquelle: Hannibal Verlag

„The Cure – Dunkelbunte Jahre“ des britischen Musikjournalisten Ian Gittins ist eine opulent illustrierte, chronologische Biografie, in der er die fast 50-jährige Geschichte von den Anfängen von The Cure als Post-Punk-Teenager in Crawley bis hin zu ihrem Status als Arena-Füller und Mitglieder der Rock and Roll Hall of Fame nachzeichnet. Gittins, der die Band über Jahrzehnte für Medien wie The Guardian, Melody Maker und Q begleitet hat, greift für sein Buch auf Interviews– einschließlich neuer Zitate von Ex-Mitgliedern wie Boris Williams und Roger O’Donnell – der Autobiografie von Lol Tolhurst („Cured“) und umfangreiche Recherchen zurück. Dabei beleuchtet er die vielen Besetzungswechsel, Drogen- und Alkoholprobleme, Gerichtsstreitigkeiten um den Bandnamen, den steten Wechsel von düsterem Goth-Rock („Pornography“, 1982, „Disintegration“, 1989) zu Pop-Hits („Lovecats“, 1984, oder „Friday I’m In Love“, 1992) und die Rückkehr zum typisch melancholischen Sound in den 2010er- und 2020er-Jahren.

„The Cure – Dunkelbunte Jahre“
von Ian Gittins, Hannibal Verlag, 256 Seiten durchgehend farbig bebildert, 33 Euro
ISBN: 978-3-85445-900-2

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Für Sie gelesen: "Truly. Die Autobiografie" von Lionel Richie

Buch-Tipp
Das Buch "Truly. Die Autobiografie“ von Lionel Richie

Mit Filmausschnitten um die Welt zu reisen

Buchtipp
Das Buch "Szene für Szene die Welt entdecken - Die Zweite" von Andrea David.

Für Sie gelesen: "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao

Buchtipp
Das Buch "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao

Für Sie gelesen: "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger

Buchtipp
Das Buch "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger

Buchtipp: "Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott

Lesetipp
Das Buch: „Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott

Buchtipp: „Tattoos – Die Geschichte des Tätowierens“

Lesetipp
Das Buch: „Tattoos – Die Geschichte des Tätowierens“ von Matt Lodder

Buchtipp: "George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars"

Lesetipp
Das Buch "George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars"

Asterix ist wieder da

Buch-Tipp
Das Buch "Asterix in Lusitanien"

Für Sie gelesen: „Airfryer-Blitzrezepte“

Buchtipp
Das Cover des Buches "Airfryer-Blitzrezepte"

Für Sie gelesen: "Was ist Was: Tiefsee. Überleben in der Finsternis"

Kinder-Buchtipps
Das Buch: „Was ist Was: Tiefsee. Überleben in der Finsternis“ von Florian Huber und Uli Kunz

Für Sie gelesen: "Leselöwen Comics 1. Klasse - Der magische Stundenplan"

Kinder-Buchtipps
Das Buch: „Leselöwen Comics 1. Klasse – Der magische Stundenplan“ von Michael Petrowitz

Für Sie gelesen: „Spirou und Fantasio Gesamtausgabe Neuedition 1“ von André Franquin

Buchtipp
Das Buch "Spirou und Fantasio Gesamtausgabe Neuedition 1" von André Franquin.