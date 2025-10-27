Home Magazin Lesetipps

Buchtipp: "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao

27.10.2025

Für Sie gelesen: "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao

von Sarah Hegemann
Ein Jahr nach dem Tod seines besten Freundes beginnt Oliver, Nachrichten an eine alte Handynummer zu senden, die inzwischen Ben in Seattle gehört. Eine unerwartete Verbindung entsteht, die Raum und Zeit überwindet.
Das Buch "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao
Das Buch "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao, ISBN: 978-3-570-16752-6 Fotoquelle: Verlag

Nachdem Autor Dustin Thao mit seinem Debüt „Bleib bei mir, Sam“ einen Riesen-Hit gelandet hat und seine Anhängerschaft dank „BookTok“ stark vergrößern konnte, folgt nun mit „Finde mich, Oliver“ eine Fortsetzung. Ein Jahr nach dem Tod von seinem besten Freund Sam kann Oliver es immer noch nicht fassen, dass sein Weggefährte, in den er heimlich verliebt gewesen ist, nicht mehr am Leben ist. Um mit seinen Gefühlen besser klarzukommen, schreibt er ab und zu Nachrichten an die alte Handynummer von Sam. Als er eines Tages diese versehentlich anruft, stellt er fest, dass die Nummer bereits neu vergeben ist. An Ben, einen Studenten in Seattle. Oliver teilt seit Monaten seine innersten Gedanken und Gefühle mit einem Fremden. Doch Ben ist davon keinesfalls abgeschreckt. Die beiden tauschen weiterhin Textnachrichten aus und verabreden sich zu einem persönlichen Treffen. Doch dieses läuft anders als erwartet. Denn irgendetwas stimmt mit Raum und Zeit nicht, wenn Ben und Oliver sich begegnen... Ein gefühlvoller Roman über Freundschaft, Trauer und eine besondere Liebesbeziehung, die den physikalischen Gesetzen unserer Welt widerspricht.

„Finde mich, Oliver“
von Dustin Thao, cbj Jugendbücher, 320 Seiten, 19 Euro
ISBN: 978-3-570-16752-6

