Buchtipp: "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao

Nachdem Autor Dustin Thao mit seinem Debüt „Bleib bei mir, Sam“ einen Riesen-Hit gelandet hat und seine Anhängerschaft dank „BookTok“ stark vergrößern konnte, folgt nun mit „Finde mich, Oliver“ eine Fortsetzung. Ein Jahr nach dem Tod von seinem besten Freund Sam kann Oliver es immer noch nicht fassen, dass sein Weggefährte, in den er heimlich verliebt gewesen ist, nicht mehr am Leben ist. Um mit seinen Gefühlen besser klarzukommen, schreibt er ab und zu Nachrichten an die alte Handynummer von Sam. Als er eines Tages diese versehentlich anruft, stellt er fest, dass die Nummer bereits neu vergeben ist. An Ben, einen Studenten in Seattle. Oliver teilt seit Monaten seine innersten Gedanken und Gefühle mit einem Fremden. Doch Ben ist davon keinesfalls abgeschreckt. Die beiden tauschen weiterhin Textnachrichten aus und verabreden sich zu einem persönlichen Treffen. Doch dieses läuft anders als erwartet. Denn irgendetwas stimmt mit Raum und Zeit nicht, wenn Ben und Oliver sich begegnen... Ein gefühlvoller Roman über Freundschaft, Trauer und eine besondere Liebesbeziehung, die den physikalischen Gesetzen unserer Welt widerspricht.