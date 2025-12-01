Für dich gelesen: „Die richtige Ernährung bei Fettleber“

Die Leber ist an mehr als 500 Körperfunktionen beteiligt. Unter anderem produzieren Leberzellen den Gallensaft, bekannt ist die Leber aber vor allem dafür, dass sie für die Entgiftung sorgt. Geht es also der Leber nicht gut, sollte man handeln, auch wenn es nicht immer einfach ist, das Problem zu erkennen. Ein Symptom ist beispielsweise Müdigkeit, was viele Menschen erst einmal nicht mit der Leber in Verbindung bringen.
Die gute Nachricht von Professor Canbay: Eine Änderung des Lebensstils kann der Leber helfen, zu regenerieren – selbst wenn schon Anzeichen für eine nicht-alkoholbedingte Fettleber vorliegen. Sein Buch ist ein praxisnaher Helfer, da es anschaulich Zusammenhänge verdeutlicht, durch kleine Checks bei der Selbsteinschätzung hilft und vor allem viele Tipps für den Alltag bietet. Eine Anleitung zum Intervallfasten, ein großer Rezeptteil und viele Erklärungen zu Lebensmitteln und ihrer Wirkung auf den Körper zeigen Wege auf, wie man seinen Lebensstil leberfreundlicher gestalten kann.
„Die richtige Ernährung bei Fettleber“ von Professor Dr. med. Ali Canbay, Verlag Stiftung Warentest, 176 Seiten, 22,90 Euro, ISBN: 978-3-7471-0985-4