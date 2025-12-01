Für dich gelesen: „Die richtige Ernährung bei Fettleber“

Die Leber ist an mehr als 500 Körperfunktionen beteiligt. Unter anderem produzieren Leberzellen den Gallensaft, bekannt ist die Leber aber vor allem dafür, dass sie für die Entgiftung sorgt. Geht es also der Leber nicht gut, sollte man handeln, auch wenn es nicht immer einfach ist, das Problem zu erkennen. Ein Symptom ist beispielsweise Müdigkeit, was viele Menschen erst einmal nicht mit der Leber in Verbindung bringen.