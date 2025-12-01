Home Magazin Lesetipps

Für dich gelesen: „Die richtige Ernährung bei Fettleber“

01.12.2025 Buch-Tipp

von Anne Richter
Dieses Buch zeigt, wie wichtig die Leber für den Körper ist und warum Müdigkeit ein Warnsignal sein kann. Mit praktischen Tipps, Rezepten und Intervallfasten-Anleitung erklärt Professor Canbay, wie die Leber im Alltag entlastet und gestärkt werden kann.
Das Cover des Buches "Die richtige Ernährung bei Fettleber"
Das Cover des Buches "Die richtige Ernährung bei Fettleber" Fotoquelle: Verlag

Die Leber ist an mehr als 500 Körperfunktionen beteiligt. Unter anderem produzieren Leberzellen den Gallensaft, bekannt ist die Leber aber vor allem dafür, dass sie für die Entgiftung sorgt. Geht es also der Leber nicht gut, sollte man handeln, auch wenn es nicht immer einfach ist, das Problem zu erkennen. Ein Symptom ist beispielsweise Müdigkeit, was viele Menschen erst einmal nicht mit der Leber in Verbindung bringen.

Die gute Nachricht von Professor Canbay: Eine Änderung des Lebensstils kann der Leber helfen, zu regenerieren – selbst wenn schon Anzeichen für eine nicht-alkoholbedingte Fettleber vorliegen. Sein Buch ist ein praxisnaher Helfer, da es anschaulich Zusammenhänge verdeutlicht, durch kleine Checks bei der Selbsteinschätzung hilft und vor allem viele Tipps für den Alltag bietet. Eine Anleitung zum Intervallfasten, ein großer Rezeptteil und viele Erklärungen zu Lebensmitteln und ihrer Wirkung auf den Körper zeigen Wege auf, wie man seinen Lebensstil leberfreundlicher gestalten kann.

„Die richtige Ernährung bei Fettleber“ von Professor Dr. med. Ali Canbay, Verlag Stiftung Warentest, 176 Seiten, 22,90 Euro, ISBN: 978-3-7471-0985-4

