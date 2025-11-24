Home Magazin Lesetipps

Für Sie gelesen: "Nie war Früher schöner als Jetzt" von Oliver Kalkofe

24.11.2025 Lesetipp

Für Sie gelesen: "Nie war Früher schöner als Jetzt" von Oliver Kalkofe

von Felix Förster
Oliver Kalkofes Buch "Nie war Früher schöner als Jetzt" ist eine humorvolle und satirische Reise durch die Boomer-Jahre, voll von persönlicher Anekdoten und scharfsinnigen Analysen der 1970er und 1980er Jahre.
Das Buch "Nie war Früher schöner als Jetzt" von Oliver Kalkofe
Das Buch "Nie war Früher schöner als Jetzt" von Oliver Kalkofe, ISBN: 978-3-426-56882-8 Fotoquelle: Verlag

„Nie war Früher schöner als Jetzt – Ein Boomer blickt zurück nach vorn“ ist Oliver Kalkofes bisher persönlichstes und witzigstes Buch und nach dem erst 2024 erschienenen „Sieg der Blödigkeit“ bereits die nächste Publikation des Tausendsassas. Gespickt ist das Buch mit allen Kalkofe-Stilmitteln: drastische Komik, raffinierte Wortkunst und persönliche Anekdoten. Herausgekommen ist ein satirischer Parodie-Happen auf die vermeintlich goldenen Boomer-Jahre der 1970er- und 1980er-Jahre. Kalkofe öffnet sein Herz und nimmt uns mit auf eine Zeitreise in die eigene Jugend. Im Namen aller Babyboomer fragt er: War früher wirklich mehr Lametta? Wir hatten zwar nix – aber davon viel mehr. War’s eine wunderschöne Zeit? Oder löschen unsere Hirne unschöne Details von der mentalen Festplatte? Waren die Blöden damals schlauer? Saufen wir uns die Zeit damals nur schön? Kalkofe analysiert Mode-Fails (Schlaghosen, Vokuhila), Musik-Katastrophen (Schlager-Hits), TV-Perlen (Derrick, Dallas) und Alltagshelden und stellt sich und eine ganze Generation vor den Spiegel – selbstironisch, gnadenlos ehrlich, aber mit ganz viel Herz.

„Nie war Früher schöner als Jetzt“
von Oliver Kalkofe, Knaur HC, 272 Seiten, 22 Euro
ISBN: 978-3-426-56882-8

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Für Sie gelesen: "(un)glücklich" von Tatjana Mark

Lesetipp
Das Buch "(un)glücklich" von Tatjana Mark

Für Sie gelesen: "Miss Merkel: Mord unterm Weihnachtsbaum" von David Safier

Lesetipp
Das Buch "Miss Merkel: Mord unterm Weihnachtsbaum" von David Safier

Für Sie gelesen: "I Gut You - Der leckerste 30 Tage-Neustart für deinen Darm"

Lesetipp
Das Buch "I Gut You - Der leckerste 30 Tage-Neustart für deinen Darm" von Maria Maas

Für Sie gelesen: "Truly. Die Autobiografie" von Lionel Richie

Buch-Tipp
Das Buch "Truly. Die Autobiografie“ von Lionel Richie

Für Sie gelesen: "The Cure – Dunkelbunte Jahre" von Ian Gittins

Buch-Tipp
„The Cure – Dunkelbunte Jahre“ von Ian Gittins

Mit Filmausschnitten um die Welt zu reisen

Buchtipp
Das Buch "Szene für Szene die Welt entdecken - Die Zweite" von Andrea David.

Für Sie gelesen: "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao

Buchtipp
Das Buch "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao

Für Sie gelesen: "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger

Buchtipp
Das Buch "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger

Buchtipp: "Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott

Lesetipp
Das Buch: „Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott

Buchtipp: „Tattoos – Die Geschichte des Tätowierens“

Lesetipp
Das Buch: „Tattoos – Die Geschichte des Tätowierens“ von Matt Lodder

Buchtipp: "George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars"

Lesetipp
Das Buch "George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars"

Asterix ist wieder da

Buch-Tipp
Das Buch "Asterix in Lusitanien"