Für Sie gelesen: "Nie war Früher schöner als Jetzt" von Oliver Kalkofe

„Nie war Früher schöner als Jetzt – Ein Boomer blickt zurück nach vorn“ ist Oliver Kalkofes bisher persönlichstes und witzigstes Buch und nach dem erst 2024 erschienenen „Sieg der Blödigkeit“ bereits die nächste Publikation des Tausendsassas. Gespickt ist das Buch mit allen Kalkofe-Stilmitteln: drastische Komik, raffinierte Wortkunst und persönliche Anekdoten. Herausgekommen ist ein satirischer Parodie-Happen auf die vermeintlich goldenen Boomer-Jahre der 1970er- und 1980er-Jahre. Kalkofe öffnet sein Herz und nimmt uns mit auf eine Zeitreise in die eigene Jugend. Im Namen aller Babyboomer fragt er: War früher wirklich mehr Lametta? Wir hatten zwar nix – aber davon viel mehr. War’s eine wunderschöne Zeit? Oder löschen unsere Hirne unschöne Details von der mentalen Festplatte? Waren die Blöden damals schlauer? Saufen wir uns die Zeit damals nur schön? Kalkofe analysiert Mode-Fails (Schlaghosen, Vokuhila), Musik-Katastrophen (Schlager-Hits), TV-Perlen (Derrick, Dallas) und Alltagshelden und stellt sich und eine ganze Generation vor den Spiegel – selbstironisch, gnadenlos ehrlich, aber mit ganz viel Herz.