Für Sie gelesen: "Und plötzlich ist nichts mehr wie es war"

Albi Roebke ist seit 25 Jahren Notfallseelsorger. Der evangelische Pfarrer aus Bonn wird dann gerufen, wenn Menschen sich plötzlich in einer Ausnahmesituation befinden: ein Unfall oder eine Naturkatastrophe beispielsweise, aber auch Mord und Tötungsdelikte. In seinem Buch „Und plötzlich ist nichts mehr, wie es war“ schildert er mit seiner Co-Autorin Lisa Harmann, die ebenfalls Notfallseelsorgerin und Trauerbegleiterin ist, einige Fallbeispiele, die über das übliche Maß an Notfallseelsorge hinausgehen. Da ist beispielsweise das Mädchen, das miterleben muss, wie der eigene Vater die Mutter angreift. Wie kann man einem zehnjährigen Kind in einer solchen Situation helfen, wie die schlimme Nachricht vermitteln, dass die Mutter gestorben ist? Was kann helfen, den Kontrollverlust erträglicher zu machen? Oft sind es scheinbar kleine Dinge, die den Unterschied machen. Mit dem Buch möchten die Notfallseelsorger Psychoedukation leisten und erklären, warum manche Menschen reagieren, wie sie reagieren. Neben den beiden kommen weitere Personen – darunter Roebkes Kinder – zu Wort und teilen ihre Eindrücke.