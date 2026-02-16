Home Magazin Lesetipps

Für Sie gelesen: "Mordseemusik" und "Schroffe Klippen"

von Felix Förster
Ein idyllisches Konzert auf Borkum endet tragisch. Die Hobby-Ermittlerin Caro Falk ist vor Ort und mischt sich ein. Gleichzeitig führt ein weiterer Fall Irmi Mangold an die irische Küste, wo ein vermeintlicher Unfall Rätsel aufgibt. Spannende Krimi-Unterhaltung mit Lokalkolorit von Emmi Johannsen und Nicola Förg.
„Mordseemusik“ von Emmi Johannsen
„Mordseemusik“ von Emmi Johannsen.  Fotoquelle: Verlag
„Schroffe Klippen - Ein Irmi Mangold Krimi“ von Nicola Förg
„Schroffe Klippen - Ein Irmi Mangold Krimi“ von Nicola Förg.  Fotoquelle: Verlag

"Mordseemusik" von Emmi Johannsen

In der idyllischen Sommerfrische auf Borkum steht ein großes Konzert im Musikpavillon an: Der populäre Schlagerstar Pablo Lavega gibt ein Gastspiel, und die Urlaubsgäste drängeln sich am Strand. Caro Falk, die Hobby-Ermittlerin der Mordsee-Reihe, steht sogar selbst mit auf der Bühne, weil ihr Chor den Star begleiten darf. Die Stimmung ist ausgelassen – bis es zu einem tödlichen Vorfall kommt.

Ein Mord geschieht, und Caro Falk sowie ihr Partner Jan Akkermann – ihr fester Begleiter in kriminalistischen Dingen – mischen sich wie gewohnt sofort in die Ermittlungen ein. Kommissar Bachmann trifft später auf der Insel ein, doch das Duo hat längst eine eigene Spur verfolgt... Emmi Johannsen hat auch im mittlerweile sechsten Fall der Serie (Teil 7 folgt im April) wieder jede Menge Lokalkolorit mit ganz viel Humor vermischt. Alles dreht sich um alte Geheimnisse, unbewältigte Kindheitserlebnisse, überraschende Wendungen, komische Verdächtige und natürlich viel Borkum-Atmosphäre. Wer die Reihe noch nicht kennt, fängt am besten mit „Mordseeluft“, dem ersten Teil, an.                                 

„Mordseemusik“  von Emmi Johannsen, Lübbe Verlag, 288 Seiten, 12,99 Euro
ISBN: 978-3-404-19444-5

"Schroffe Klippen" von Irmi Mangold

Der neue Fall führt Irmi Mangold und ihr Team aus den bayerischen Alpen nach Irland – genauer: an die raue, windgepeitschte Nordwestküste der Grünen Insel. Eine junge Frau namens Anja wird tot in der Gischt am Fuß schroffer Klippen gefunden. Offiziell sieht alles nach einem tragischen Unfall aus, doch Irmis Mitbewohnerin – eine enge Bekannte des Opfers – glaubt fest daran, dass es Mord war, und bittet Irmi dringend um Hilfe. Diese reist nach Irland und stößt auf einen vertrackten Fall voller dunkler Geheimnisse. 
Sie ermittelt in einer fremden, oft unwirtlichen Landschaft – zwischen stürmischem Atlantik, einsamen Klippen und den Schatten der irischen Gesellschaft. Nicola Förg mischt auch im neuesten Fall ihrer Reihe Spannung mit humorvollen, bodenständigen Dialogen, Alltagsrealismus und einem kritischen Blick auf aktuelle Themen und menschliche Abgründe.
Der Krimi ist typisch Förg: Unterhaltsam, aber nie oberflächlich – mit viel Lokalkolorit, diesmal irisch statt bayerisch, starken weiblichen Figuren und einem Mix aus Emotion, Recherche und Spannung.

„Schroffe Klippen - Ein Irmi Mangold 
Krimi“  von Nicola Förg, Piper Verlag, 
320 Seiten, 17 Euro ISBN: 978-3-492-06727-0

