Für Sie gelesen: "Sandman" von Neil Gaiman

Auf Netflix begeistert die Serie „Sandman“ Millionen Zuschauer. Der Mix aus Fantasy, Horror, Mythologie und Poesie basiert auf der Graphic-Novel-Reihe von Neil Gaiman, eine der bedeutendsten und einflussreichsten Comicserien überhaupt. Im Mittelpunkt steht Dream, auch Morpheus oder „Der Herr der Träume“ genannt. Er ist einer der sogenannten Ewigen, uralter, übernatürlicher Wesen, die fundamentale Aspekte der Existenz verkörpern. Diese Wesen existieren seit Anbeginn der Zeit und beeinflussen das Leben aller Menschen – oft unbemerkt. Zu Beginn der Reihe wird Dream von einem Okkultisten gefangen genommen und jahrzehntelang eingesperrt. Nach seiner Flucht muss er unter anderem sein zerstörtes Reich, das Reich der Träume, wiederaufbauen. Dabei begegnet er Göttern, Dämonen, historischen Persönlichkeiten (wie Shakespeare), Märchenfiguren, Serienmördern und ganz normalen Menschen. Eine düstere Welt, die darauf wartet, auf dem Bildschirm und in Comicform erkundet zu werden.