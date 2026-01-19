Home Magazin Lesetipps

Für Sie gelesen: "Sandman" von Neil Gaiman

19.01.2026 Lesetipp

von Felix Förster
Die Serie "Sandman" auf Netflix fasziniert mit einem Mix aus Fantasy, Horror und Mythologie. Basierend auf Neil Gaimans Graphic Novel, erzählt sie die Geschichte von Dream, dem Herrn der Träume, der nach seiner Gefangenschaft sein zerstörtes Reich wiederaufbauen muss.
"Sandman" von Neil Gaiman
„Sandman“ von Neil Gaiman. Fotoquelle: Verlag

Auf Netflix begeistert die Serie „Sandman“ Millionen Zuschauer. Der Mix aus Fantasy, Horror, Mythologie und Poesie basiert auf der Graphic-Novel-Reihe von Neil Gaiman, eine der bedeutendsten und einflussreichsten Comicserien überhaupt. Im Mittelpunkt steht Dream, auch Morpheus oder „Der Herr der Träume“ genannt. Er ist einer der sogenannten Ewigen, uralter, übernatürlicher Wesen, die fundamentale Aspekte der Existenz verkörpern. Diese Wesen existieren seit Anbeginn der Zeit und beeinflussen das Leben aller Menschen – oft unbemerkt. Zu Beginn der Reihe wird Dream von einem Okkultisten gefangen genommen und jahrzehntelang eingesperrt. Nach seiner Flucht muss er unter anderem sein zerstörtes Reich, das Reich der Träume, wiederaufbauen. Dabei begegnet er Göttern, Dämonen, historischen Persönlichkeiten (wie Shakespeare), Märchenfiguren, Serienmördern und ganz normalen Menschen. Eine düstere Welt, die darauf wartet, auf dem Bildschirm und in Comicform erkundet zu werden.

„Sandman“ von Neil Gaiman, Panini Verlag, es sind bereits zahlreiche Bände erschienen. Nähere Infos unter www.panini.de/comics/graphic-novels/sandman.html

