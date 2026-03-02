Für Sie gelesen: "Der stille Dickmacher"

Home Magazin Lesetipps

02.03.2026 Gesundheits-Lesetipp

von Sarah Hegemann
In ihrem Buch "Der stille Dickmacher" erklärt Daniela Kielkowski, wie das Gehirn unser Gewicht steuert und warum Stressabbau entscheidend für eine erfolgreiche Diät ist.
Das Buch "Der stille Dickmacher" von Daniela Kielkowski.
Das Buch "Der stille Dickmacher" von Daniela Kielkowski.

Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski ist sich sicher: „Nicht das Essen bestimmt das Gewicht, sondern das Gehirn.“ Das Gehirn entscheide darüber, wie die aufgenommenen Nährstoffe verarbeitet werden – ob sie als Energie genutzt, in Wärme umgewandelt oder als Fett gespeichert werden. Diese Prozesse können laut Kielkowski beeinflusst werden, wenn Stress abgebaut wird, sodass das Gehirn in einen aktiven und entspannten Stoffwechselzustand übergeht. In ihrem neuen Buch „Der stille Dickmacher“ zeigt Daniela Kielkowski, warum klassische Diäten oft einen Teufelskreislauf darstellen. Mit wissenschaftlich fundierten, alltagstauglichen Strategien erklärt sie, wie man den Cortisolspiegel beruhigen und so endlich eine nachhaltige Gewichtsreduktion erreichen kann.

„Der stille Dickmacher“
von Daniela Kielkowski, Becker Joest Volk Verlag, 192 Seiten, 26 Euro
ISBN: 978-3-95453-371-8

