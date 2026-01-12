Für Sie gelesen: "Hoop Shots" von Nathaniel S. Butler

Coffee Table Book trifft auf Sport-Begeisterung: „Hoop Shots: Fotos, die NBA-Geschichte geschrieben haben“ von Nathaniel S. Butler ist ein opulenter Bildband, der die besten Fotografien des legendären NBA-Fotografen versammelt. Butler arbeitet seit 1984 als offizieller Fotograf für die NBA und hat über vier Jahrzehnte hinweg ikonische Momente und die Stars der Liga im Bild festgehalten – von Larry Bird, Magic Johnson und Michael Jordan über Kobe Bryant und Dirk Nowitzki bis zu LeBron James, Stephen Curry, Dennis Schröder und den Wagner-Brüdern. Das Buch präsentiert seine Aufnahmen im Großformat und betont die ästhetische Schönheit des Basketballsports: dynamische Action-Shots, emotionale Porträts und historische Szenen, die die Entwicklung der NBA widerspiegeln. Besonders hervorgehoben werden viele Bilder deutscher NBA-Spieler wie Nowitzki, Schröder, Detlef Schrempf und die Wagner-Brüder. Darüber hinaus können Basketball-Fans damit auf eine Zeitreise durch die letzten 40 Jahre NBA-Geschichte gehen. Hier sind wirklich alle Stars der besten Liga der Welt vereint. Ein Bildband, der einmal mehr beweist, wie faszinierend dieser Sport ist. Abseits allen Glamours und Star-Gehabe.