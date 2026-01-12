Home Magazin Lesetipps

Für Sie gelesen: "Hoop Shots" von Nathaniel S. Butler

12.01.2026 Lesetipp

Für Sie gelesen: "Hoop Shots" von Nathaniel S. Butler

von Felix Förster
"Hoop Shots" von Nathaniel S. Butler ist ein opulenter Bildband, der die Geschichte der NBA in faszinierenden Fotografien festhält. Erleben Sie die größten Momente des Basketballs von 1984 bis heute.
Das Buch „Hoop Shots“ von Nathaniel S. Butler
Das Buch „Hoop Shots“ von Nathaniel S. Butler, ISBN: 978-3-98588-160-4 Fotoquelle: Verlag

Coffee Table Book trifft auf Sport-Begeisterung: „Hoop Shots: Fotos, die NBA-Geschichte geschrieben haben“ von Nathaniel S. Butler ist ein opulenter Bildband, der die besten Fotografien des legendären NBA-Fotografen versammelt. Butler arbeitet seit 1984 als offizieller Fotograf für die NBA und hat über vier Jahrzehnte hinweg ikonische Momente und die Stars der Liga im Bild festgehalten – von Larry Bird, Magic Johnson und Michael Jordan über Kobe Bryant und Dirk Nowitzki bis zu LeBron James, Stephen Curry, Dennis Schröder und den Wagner-Brüdern. Das Buch präsentiert seine Aufnahmen im Großformat und betont die ästhetische Schönheit des Basketballsports: dynamische Action-Shots, emotionale Porträts und historische Szenen, die die Entwicklung der NBA widerspiegeln. Besonders hervorgehoben werden viele Bilder deutscher NBA-Spieler wie Nowitzki, Schröder, Detlef Schrempf und die Wagner-Brüder. Darüber hinaus können Basketball-Fans damit auf eine Zeitreise durch die letzten 40 Jahre NBA-Geschichte gehen. Hier sind wirklich alle Stars der besten Liga der Welt vereint. Ein Bildband, der einmal mehr beweist, wie faszinierend dieser Sport ist. Abseits allen Glamours und Star-Gehabe.

„Hoop Shots“
von Nathaniel S. Butler, Edel Sports, 304 Seiten, 42 Euro
ISBN: 978-3-98588-160-4

Das könnte dich auch interessieren

Für Sie gelesen: „Rache ist süß – Eine bitterböse Überraschung“

Lesetipp
Das Buch „Rache ist süß – Eine bitterböse Überraschung“

Für Sie gelesen: "Criminal - Deluxe Edition Band 1"

Lesetipp
Das Buch "Criminal - Deluxe Edition Band 1"

Für Sie gelesen: "Und plötzlich ist nichts mehr wie es war"

Lesetipp
Das Cover des Buches "Und plötzlich ist nichts mehr wie es war"

Für Sie gelesen: "Veni Vidi Veggie"

Karibisches Gemüse
Das Buch "Veni Vidi Veggie"

Für Sie gelesen: „Die Magie der Dinge und die Kunst des Loslassens“

Lesetipp
Das Cover des Buches „Die Magie der Dinge und die Kunst des Loslassens“

Für Sie gelesen: „Martin Scorsese - Die Graphic Novel Biografie“

Lesetipp
Das Cover des Buches „Martin Scorsese - Die Graphic Novel Biografie“

Für Sie gelesen: „Die Knef“

Lesetipp
Das Cover des Buches "Die Knef"

Für Sie gelesen: „Finde den Mörder. Die Blumen von Elysium“

Buch-Tipp
Das Buch "Finde den Mörder. Die Blumen von Elysium"

Für Sie gelesen: "Freier Kopf statt Mental Load"

Lesetipp
Das Buch „Freier Kopf statt Mental Load“ von Sara Pierbattisti-Spira und Professorin Dr. Katharina Wick

Zwei Meister des Genrewechsels

Lesetipp
Das Buch "Spaceboy – Über David Bowie. Über mich." von Frank Schätzing.

Für dich gelesen: „Die richtige Ernährung bei Fettleber“

Buch-Tipp
Das Cover des Buches "Die richtige Ernährung bei Fettleber"

Für Sie gelesen: "(un)glücklich" von Tatjana Mark

Lesetipp
Das Buch "(un)glücklich" von Tatjana Mark