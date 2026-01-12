Für Sie gelesen: „Rache ist süß – Eine bitterböse Überraschung“

Familie Süß zieht zu den Großeltern nach Wülsten an der Löhne. Das klingt erstmal nicht ungewöhnlich, doch Mathilda, die eine Freundschaft zu drei Topfpflanzen pflegt, muss sich in der neuen Umgebung und der neuen Schule erst zurechtfinden. Und vor allem muss sie herausfinden, wo ihr Opa Henk und sein Süßigkeiten-Truck geblieben sind, auf die sie sich besonders gefreut hatte. Ist er wirklich auf Weltreise gegangen? Auch Finn hat es nicht leicht: Als Sohn des Bürgermeisters und der Polizeichefin wird er stets angehalten, Vorbild zu sein und die Regeln zu befolgen – dabei würde er lieber in Ruhe an seinen Erfindungen tüfteln. Außerdem soll er am besten auch noch den alljährlichen Stadtwettbewerb gewinnen. Doch diesmal scheint dabei etwas nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Und dann ist da noch der gar nicht so nette Schülersprecher Sören… Eine witzig geschriebene Geschichte über Freundschaft und Mut.