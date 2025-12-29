Für Sie gelesen: "Veni Vidi Veggie"

Das neue Jahr ist da, und viele haben sicherlich gute Vorsätze wie mehr Sport oder gesündere Ernährung auf dem Zettel. Wer sich Letzteres vorgenommen hat, sollte unbedingt einen Blick in das neue Buch von Hollands Shootingstar Geneal Harreman werfen. Der niederländische Fernsehkoch, der auf der Karibikinsel Curaçao aufgewachsen ist, hat jahrelang in Spitzenrestaurants gearbeitet und verrät seine 60 Lieblingsrezepte mit Gemüse. Das Besondere dabei: Brokkoli, Rote Bete, Blumenkohl und Co. kommen nicht bloß als Beilagen auf den Teller, sondern sind bei den Gerichten die Hauptdarsteller. So entstehen leckere gesunde Rezepte, die von Harremans karibischen Wurzeln inspiriert sind und Streetfood-Vibes in die heimische Küche bringen. „Veni, vidi, veggie“ ist ein Buch für alle, die auf der Suche nach leckeren Ideen sind – ganz gleich ob man sich vegan, vegetarisch oder flexitarisch ernährt. Neben den Rezepten bietet es auch allerhand Wissen rund um die verschiedenen Gemüsesorten und gibt Tipps, worauf schon beim Einkauf zu achten ist.