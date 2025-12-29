Home Magazin Lesetipps

Für Sie gelesen: "Veni Vidi Veggie"

29.12.2025 Karibisches Gemüse

von Sarah Hegemann
Geneal Harreman, der aus Curaçao stammende Fernsehkoch, bringt mit seinem neuen Buch "Veni, vidi, veggie" karibisches Flair in die Küche. Seine 60 Lieblingsrezepte machen Gemüse zum Hauptdarsteller und bieten gesunde, leckere Alternativen für Veganer, Vegetarier und alle, die Gemüse lieben.
Das Buch "Veni Vidi Veggie"
„Veni vidi veggie – 60 Rezepte für unwiderstehlich gutes Gemüse“ von Geneal Harreman, ISBN: 978-3-9493-4611-8 Fotoquelle: Verlag

Das neue Jahr ist da, und viele haben sicherlich gute Vorsätze wie mehr Sport oder gesündere Ernährung auf dem Zettel. Wer sich Letzteres vorgenommen hat, sollte unbedingt einen Blick in das neue Buch von Hollands Shootingstar Geneal Harreman werfen. Der niederländische Fernsehkoch, der auf der Karibikinsel Curaçao aufgewachsen ist, hat jahrelang in Spitzenrestaurants gearbeitet und verrät seine 60 Lieblingsrezepte mit Gemüse. Das Besondere dabei: Brokkoli, Rote Bete, Blumenkohl und Co. kommen nicht bloß als Beilagen auf den Teller, sondern sind bei den Gerichten die Hauptdarsteller. So entstehen leckere gesunde Rezepte, die von Harremans karibischen Wurzeln inspiriert sind und Streetfood-Vibes in die heimische Küche bringen. „Veni, vidi, veggie“ ist ein Buch für alle, die auf der Suche nach leckeren Ideen sind – ganz gleich ob man sich vegan, vegetarisch oder flexitarisch ernährt. Neben den Rezepten bietet es auch allerhand Wissen rund um die verschiedenen Gemüsesorten und gibt Tipps, worauf schon beim Einkauf zu achten ist.

„Veni vidi veggie – 60 Rezepte für unwiderstehlich gutes Gemüse“
von Geneal Harreman, Tietge GmbH, 224 Seiten, 29,80 Euro
ISBN: 978-3-9493-4611-8

