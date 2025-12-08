Zwei Meister des Genrewechsels

prisma: Wie kamst Du auf die Idee, Deine Lebensgeschichte mit der David Bowies zu verzahnen?

Frank Schätzing: Bowie war während meiner Teenagerzeit meine größte künstlerische und persönliche Inspiration. Die meisten Vorbilder, die einem durch die frühen Jahre helfen, spielen im Erwachsenenleben dann keine so wichtige Rolle mehr. Sie haben ihre Aufgabe erfüllt. Bowie hingegen blieb für mich relevant. Ich ging eigene Wege, war aber lebenslang beeindruckt davon, wie er sich immer aufs Neue an die Spitze der Avantgarde setzte. Das beflügelte mich fünf Jahrzehnte lang.

Ihr hattet offenbar tatsächlich einiges gemeinsam, Du und Bowie. Wo hast Du Dich am stärksten in ihm wiedererkannt?

Er konnte ja nur in mir wachrufen, was da schon schlummerte. Und ich schätze, es war das, was auch in ihm geschlummert hatte, bevor er die Welt daran teilhaben ließ: die Neugier, spontane Entflammbarkeit, Lust am Genre- und Stilwechsel, an der permanenten Neuerfindung. Für Bowie dienten Grenzen dazu, sie zu überschreiten. Ohne mich im Mindesten mit ihm gleichsetzen zu wollen, ist eine Parallele doch augenfällig: Mit jedem Buch habe ich bis heute das Genre gewechselt und teils radikale Themenwechsel vollzogen, zudem Musik gemacht, während er schauspielerte. Dahinter steckt kein Konzept, kein Plan. Einfach nur die Begeisterung dafür, sich auszuprobieren. Kreativität muss sich in alle Richtungen Bahn brechen.

„Spaceboy – Über David Bowie. Über mich.“

von Frank Schätzing, Kiepenhäuer & Wietsch, 400 Seiten, 24 Euro

ISBN: 978-3-462-01094-7