Zwei Meister des Genrewechsels

08.12.2025 Lesetipp

Zwei Meister des Genrewechsels

von Sarah Hegemann
Frank Schätzing („Der Schwarm“) verrät prisma, was er mit David Bowie gemeinsam hat und wieso er ihm seinen biografischen Roman „Spaceboy“ widmet.
Das Buch "Spaceboy – Über David Bowie. Über mich." von Frank Schätzing.
Das Buch "Spaceboy – Über David Bowie. Über mich." von Frank Schätzing.  Fotoquelle: Verlag
Frank Schätzing.
Bestsellerautor Frank Schätzing hat ein neues Buch herausgebracht.  Fotoquelle: privat

prisma: Wie kamst Du auf die Idee, Deine Lebensgeschichte mit der David Bowies zu verzahnen?

Frank Schätzing: Bowie war während meiner Teenagerzeit meine größte künstlerische und persönliche Inspiration. Die meisten Vorbilder, die einem durch die frühen Jahre helfen, spielen im Erwachsenenleben dann keine so wichtige Rolle mehr. Sie haben ihre Aufgabe erfüllt. Bowie hingegen blieb für mich relevant. Ich ging eigene Wege, war aber lebenslang beeindruckt davon, wie er sich immer aufs Neue an die Spitze der Avantgarde setzte. Das beflügelte mich fünf Jahrzehnte lang.

Ihr hattet offenbar tatsächlich einiges gemeinsam, Du und Bowie. Wo hast Du Dich am stärksten in ihm wiedererkannt?

Er konnte ja nur in mir wachrufen, was da schon schlummerte. Und ich schätze, es war das, was auch in ihm geschlummert hatte, bevor er die Welt daran teilhaben ließ: die Neugier, spontane Entflammbarkeit, Lust am Genre- und Stilwechsel, an der permanenten Neuerfindung. Für Bowie dienten Grenzen dazu, sie zu überschreiten. Ohne mich im Mindesten mit ihm gleichsetzen zu wollen, ist eine Parallele doch augenfällig: Mit jedem Buch habe ich bis heute das Genre gewechselt und teils radikale Themenwechsel vollzogen, zudem Musik gemacht, während er schauspielerte. Dahinter steckt kein Konzept, kein Plan. Einfach nur die Begeisterung dafür, sich auszuprobieren. Kreativität muss sich in alle Richtungen Bahn brechen.

„Spaceboy – Über David Bowie. Über mich.“
von Frank Schätzing, Kiepenhäuer & Wietsch, 400 Seiten, 24 Euro
ISBN: 978-3-462-01094-7

Exklusive und kostenlose Veranstaltung mit Frank Schätzing im PRISMA-Verlag:
Frank Schätzing ist am Dienstag, 16. Dezember, zu Gast bei uns im Verlag in Düsseldorf. prisma-Chefredakteur Stephan Braun spricht mit ihm über seine Karriere, über sein neues Buch „Spaceboy“ und die Faszination David Bowie. Der Eintritt ist frei. Beginn des Live-Talks ist um 16 Uhr (Einlass 15.30 Uhr) im Konferenzzentrum der Rheinische Post Mediengruppe, Zülpicher Straße 10, in Düsseldorf. Hier geht‘s zur Anmeldung: www.prisma-verlag.de/live-talk

