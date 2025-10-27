Home Magazin Lesetipps

Buchtipp: "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger

27.10.2025 Buchtipp

Für Sie gelesen: "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger

von Anne Richter
Henning Krautmacher, bekannt als Frontmann der "Höhner", nimmt die Leser seines neuen Buches mit auf eine Reise durch Kölns Plätze, begleitet von süßen Plätzchen von Konditormeister Marcel Seeger. Das Buch vereint persönliche Geschichten, köstliche Rezepte und beeindruckende Fotografien.
Das Buch "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger
Das Buch "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger, ISBN: 978-3-7743-0986-9 Fotoquelle: Verlag

Henning Krautmacher, viele Jahre lang Frontmann der erfolgreichen Band „Höhner“, wird mit seinem markanten Schnäuzer schnell erkannt, wenn er in Köln unterwegs ist. Im Buch „Kölner Plätze & Plätzchen“ nimmt er die Leser mit auf einen Streifzug durch die Domstadt und erzählt sehr persönliche Geschichten und Anekdoten über viele große und kleine Kölner Plätze. Manche davon sind geschichtsträchtig – etwa der Roncalliplatz direkt am Dom –, manche vielleicht ein bisschen unterschätzt oder sogar vernachlässigt. Doch in Köln lautet das Motto: „Liebe deine Stadt“, und das gilt auch für die nicht perfekten Ecken. Der bekannte Konditormeister Marcel Seeger hat Krautmacher begleitet und zu jedem der insgesamt 30 vorgestellten Plätze ein passendes Plätzchen kreiert, jeweils inspiriert von der Atmosphäre, Geschichte oder Skurrilität des Ortes. Viele der Kreationen sind süß, wie etwa die Roncalliplätzchen mit viel Marzipan. Durch die Kombination aus Geschichten und Rezepten und illustriert mit zahlreichen Fotos von Nina Gschlößl ist das Buch weit mehr als ein Backbuch geworden.

"Kölner Plätze & Plätzchen. Geschichten und Rezepte aus unserer Stadt"
von Henning Krautmacher und Marcel Seeger, Greven Verlag, 224 Seiten mit 114 Fotografien, 36 Euro
ISBN: 978-3-7743-0986-9

