Buchtipp: "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger

Henning Krautmacher, viele Jahre lang Frontmann der erfolgreichen Band „Höhner“, wird mit seinem markanten Schnäuzer schnell erkannt, wenn er in Köln unterwegs ist. Im Buch „Kölner Plätze & Plätzchen“ nimmt er die Leser mit auf einen Streifzug durch die Domstadt und erzählt sehr persönliche Geschichten und Anekdoten über viele große und kleine Kölner Plätze. Manche davon sind geschichtsträchtig – etwa der Roncalliplatz direkt am Dom –, manche vielleicht ein bisschen unterschätzt oder sogar vernachlässigt. Doch in Köln lautet das Motto: „Liebe deine Stadt“, und das gilt auch für die nicht perfekten Ecken. Der bekannte Konditormeister Marcel Seeger hat Krautmacher begleitet und zu jedem der insgesamt 30 vorgestellten Plätze ein passendes Plätzchen kreiert, jeweils inspiriert von der Atmosphäre, Geschichte oder Skurrilität des Ortes. Viele der Kreationen sind süß, wie etwa die Roncalliplätzchen mit viel Marzipan. Durch die Kombination aus Geschichten und Rezepten und illustriert mit zahlreichen Fotos von Nina Gschlößl ist das Buch weit mehr als ein Backbuch geworden.