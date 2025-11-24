Home Magazin Lesetipps

Für Sie gelesen: "(un)glücklich" von Tatjana Mark

24.11.2025 Lesetipp

Für Sie gelesen: "(un)glücklich" von Tatjana Mark

von Sarah Hegemann
Sallys Neuanfang in Deutschland wird durch die Begegnung mit dem geheimnisvollen Hagen auf den Kopf gestellt. Tatjana Mark erzählt in "(un)glücklich" eine Liebesgeschichte, die tief in die Themen mentale Gesundheit und Selbstfindung eintaucht.
Das Buch "(un)glücklich" von Tatjana Mark
Das Buch "(un)glücklich" von Tatjana Mark, ISBN: : 978-3-986-50026-9 Fotoquelle: Verlag

Sally zieht von Österreich nach Deutschland – ein Neuanfang, der sich eher nach Verlust als nach Chance anfühlt. Zwischen neuen Gesichtern, alten Wunden und familiären Spannungen versucht sie, wieder sie selbst zu werden. Dann begegnet sie Hagen. Er ist geheimnisvoll, charmant und irgendwie anders. Mit ihm scheint endlich Licht in ihr Leben zu kommen. Doch schon bald passen die Dinge nicht mehr zusammen. Und Sally merkt, dass Hagen ein Geheimnis verbirgt. Dabei kann sie doch nur mit ihm ihr Glück finden. Oder? „(un)glücklich“ ist eine Liebesgeschichte mit zarten Fantasy-Elementen, die zugleich tief in Themen wie mentale Gesundheit und Selbstfindung eintaucht. Ein emotionaler Roman über das Erwachsenwerden, das Ringen mit den eigenen Grenzen und die Suche nach einer Balance zwischen Licht und Dunkelheit. Mit viel Empathie und Feingefühl erzählt Tatjana Mark eine Geschichte, die berührt, aufwühlt und trotzdem Mut macht. Ihre Botschaft: Es ist okay, nicht immer glücklich zu sein, doch es ist wichtig, sich Hilfe zu suchen und die eigenen Grenzen zu wahren. Denn Liebe ist nicht immer genug.

„(un)glücklich“
von Tatjana Mark, DeWinter Waldorf Glass (DWG), 388 Seiten, 22 Euro
ISBN: 978-3-986-50026-9

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Für Sie gelesen: "Miss Merkel: Mord unterm Weihnachtsbaum" von David Safier

Lesetipp
Das Buch "Miss Merkel: Mord unterm Weihnachtsbaum" von David Safier

Für Sie gelesen: "Nie war Früher schöner als Jetzt" von Oliver Kalkofe

Lesetipp
Das Buch "Nie war Früher schöner als Jetzt" von Oliver Kalkofe

Für Sie gelesen: "I Gut You - Der leckerste 30 Tage-Neustart für deinen Darm"

Lesetipp
Das Buch "I Gut You - Der leckerste 30 Tage-Neustart für deinen Darm" von Maria Maas

Für Sie gelesen: "Truly. Die Autobiografie" von Lionel Richie

Buch-Tipp
Das Buch "Truly. Die Autobiografie“ von Lionel Richie

Für Sie gelesen: "The Cure – Dunkelbunte Jahre" von Ian Gittins

Buch-Tipp
„The Cure – Dunkelbunte Jahre“ von Ian Gittins

Mit Filmausschnitten um die Welt zu reisen

Buchtipp
Das Buch "Szene für Szene die Welt entdecken - Die Zweite" von Andrea David.

Für Sie gelesen: "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao

Buchtipp
Das Buch "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao

Für Sie gelesen: "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger

Buchtipp
Das Buch "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger

Buchtipp: "Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott

Lesetipp
Das Buch: „Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott

Buchtipp: „Tattoos – Die Geschichte des Tätowierens“

Lesetipp
Das Buch: „Tattoos – Die Geschichte des Tätowierens“ von Matt Lodder

Buchtipp: "George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars"

Lesetipp
Das Buch "George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars"

Asterix ist wieder da

Buch-Tipp
Das Buch "Asterix in Lusitanien"