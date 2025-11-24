Für Sie gelesen: "(un)glücklich" von Tatjana Mark

Sally zieht von Österreich nach Deutschland – ein Neuanfang, der sich eher nach Verlust als nach Chance anfühlt. Zwischen neuen Gesichtern, alten Wunden und familiären Spannungen versucht sie, wieder sie selbst zu werden. Dann begegnet sie Hagen. Er ist geheimnisvoll, charmant und irgendwie anders. Mit ihm scheint endlich Licht in ihr Leben zu kommen. Doch schon bald passen die Dinge nicht mehr zusammen. Und Sally merkt, dass Hagen ein Geheimnis verbirgt. Dabei kann sie doch nur mit ihm ihr Glück finden. Oder? „(un)glücklich“ ist eine Liebesgeschichte mit zarten Fantasy-Elementen, die zugleich tief in Themen wie mentale Gesundheit und Selbstfindung eintaucht. Ein emotionaler Roman über das Erwachsenwerden, das Ringen mit den eigenen Grenzen und die Suche nach einer Balance zwischen Licht und Dunkelheit. Mit viel Empathie und Feingefühl erzählt Tatjana Mark eine Geschichte, die berührt, aufwühlt und trotzdem Mut macht. Ihre Botschaft: Es ist okay, nicht immer glücklich zu sein, doch es ist wichtig, sich Hilfe zu suchen und die eigenen Grenzen zu wahren. Denn Liebe ist nicht immer genug.