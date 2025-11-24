Home Magazin Lesetipps

Für Sie gelesen: "Miss Merkel: Mord unterm Weihnachtsbaum" von David Safier

24.11.2025 Lesetipp

Für Sie gelesen: "Miss Merkel: Mord unterm Weihnachtsbaum" von David Safier

von Felix Förster
Angela Merkel, alias Miss Merkel, steht vor einem neuen Rätsel: Ein toter Weihnachtsmann im Kamin sorgt für Spannung und Unterhaltung im beschaulichen Klein-Freudenstadt.
Das Buch "Miss Merkel: Mord unterm Weihnachtsbaum" von David Safier
Das Buch "Miss Merkel: Mord unterm Weihnachtsbaum" von David Safier, ISBN: 978-3-463-40688-6 Fotoquelle: Verlag

Miss Merkels fünfter Fall dreht sich um das besinnliche Weihnachtsfest. Nach einem eher durchwachsenen Urlaub mit den Obamas kehren Angela „Miss Merkel“ und ihr Göttergatte Achim samt Hund Pupsi in ihr idyllisches Fachwerkhäuschen in der uckermärkischen Heimatstadt Klein-Freudenstadt zurück. Es ist Heiligabend, doch was sie da in ihrem Kamin finden, ist kein Geschenk, sondern ein toter Weihnachtsmann – ein professionell buchbarer Santa, der offenbar erpresst hat und nun selbst zum Opfer wurde. Angela, die kriminalistische Spürnase mit Vorliebe für ungeklärte Fälle, geht sofort auf die Pirsch und hat direkt vier Verdächtige: Rivalisierenden Weihnachtsmännern und -frauen war der „Monopolist“ ein Dorn im Auge. Während Angela den Fall knackt, sucht Achim verzweifelt nach neuen Spitznamen für seine Frau, und Mops Pupsi wird für ein moderneres Krippenspiel verpflichtet. Der neue „Miss Merkel“ gefällt durchaus und bietet wieder den gewohnten Wortwitz und die harmlosen Gags, die niemandem wirklich weh tun. Allerdings wirkt der Plot diesmal ein wenig zu konstruiert. Fans der Reihe wird es egal sein, alle anderen sollten aber zunächst mit einem anderen Fall beginnen.

„Miss Merkel: Mord unterm Weihnachtsbaum“
von David Safier, Rowohlt Verlag, 192 Seiten, 16 Euro
ISBN: 978-3-463-40688-6

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Für Sie gelesen: "(un)glücklich" von Tatjana Mark

Lesetipp
Das Buch "(un)glücklich" von Tatjana Mark

Für Sie gelesen: "Nie war Früher schöner als Jetzt" von Oliver Kalkofe

Lesetipp
Das Buch "Nie war Früher schöner als Jetzt" von Oliver Kalkofe

Für Sie gelesen: "I Gut You - Der leckerste 30 Tage-Neustart für deinen Darm"

Lesetipp
Das Buch "I Gut You - Der leckerste 30 Tage-Neustart für deinen Darm" von Maria Maas

Für Sie gelesen: "Truly. Die Autobiografie" von Lionel Richie

Buch-Tipp
Das Buch "Truly. Die Autobiografie“ von Lionel Richie

Für Sie gelesen: "The Cure – Dunkelbunte Jahre" von Ian Gittins

Buch-Tipp
„The Cure – Dunkelbunte Jahre“ von Ian Gittins

Mit Filmausschnitten um die Welt zu reisen

Buchtipp
Das Buch "Szene für Szene die Welt entdecken - Die Zweite" von Andrea David.

Für Sie gelesen: "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao

Buchtipp
Das Buch "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao

Für Sie gelesen: "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger

Buchtipp
Das Buch "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger

Buchtipp: "Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott

Lesetipp
Das Buch: „Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott

Buchtipp: „Tattoos – Die Geschichte des Tätowierens“

Lesetipp
Das Buch: „Tattoos – Die Geschichte des Tätowierens“ von Matt Lodder

Buchtipp: "George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars"

Lesetipp
Das Buch "George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars"

Asterix ist wieder da

Buch-Tipp
Das Buch "Asterix in Lusitanien"