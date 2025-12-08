Home Magazin Lesetipps

Für Sie gelesen: "Freier Kopf statt Mental Load"

08.12.2025 Lesetipp

Für Sie gelesen: "Freier Kopf statt Mental Load"

von Anne Richter
Das Buch "Freier Kopf statt Mental Load" hilft, den Stress des Alltags zu bewältigen und Ballast abzuwerfen. Mit praktischen Tipps und Übungen gelingt es, den Kopf frei zu bekommen und neue Wege zu finden.
Das Buch „Freier Kopf statt Mental Load“ von Sara Pierbattisti-Spira und Professorin Dr. Katharina Wick
„Freier Kopf statt Mental Load“ von Sara Pierbattisti-Spira und Professorin Dr. Katharina Wick, ISBN: 978-3-7471-0980-9 Fotoquelle: Verlag

Wer kennt sie nicht, die schier endlos erscheinende Aufgabenliste im Kopf: Muss ich noch neues Müsli kaufen? Wann ist der nächste Kontrolltermin beim Zahnarzt? Zu welcher Uhrzeit singt der Nachwuchs mit dem Kinderchor auf dem Weihnachtsmarkt? Und wann ist nochmal das nächste Meeting im Büro? Die vielen To-dos des Alltags, die immer einfordern, dass man rechtzeitig an sie denkt, und die nie alle erledigt sind, sind auch bekannt als „Mental Load“. Besonders oft sind Frauen, die Familie und Beruf unter einen Hut bringen müssen, von dieser mentalen Belastung betroffen. Diese kann durch den dauerhaften Stress auch zu gesundheitlichen Problemen führen. Das Buch „Freier Kopf statt Mental Load“ hilft dabei, die eigene Situation einzuschätzen, und schlägt drei Schritte vor, mit deren Hilfe es gelingen kann, Ballast loszuwerden. Konkrete Vorschläge, Übungen, Listen und Tipps helfen dabei, den eigenen Alltag zu überdenken und neue Wege zu finden. Beispielsweise ist es manchmal notwendig, klare Grenzen zu setzen und „Nein“ zu sagen. Ein hilfreicher Ratgeber!

„Freier Kopf statt Mental Load“
von Sara Pierbattisti-Spira und Professorin Dr. Katharina Wick, Stiftung Warentest, 176 Seiten, 20 Euro
ISBN: 978-3-7471-0980-9

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Zwei Meister des Genrewechsels

Lesetipp
Das Buch "Spaceboy – Über David Bowie. Über mich." von Frank Schätzing.

Für dich gelesen: „Die richtige Ernährung bei Fettleber“

Buch-Tipp
Das Cover des Buches "Die richtige Ernährung bei Fettleber"

Für Sie gelesen: "(un)glücklich" von Tatjana Mark

Lesetipp
Das Buch "(un)glücklich" von Tatjana Mark

Für Sie gelesen: "Miss Merkel: Mord unterm Weihnachtsbaum" von David Safier

Lesetipp
Das Buch "Miss Merkel: Mord unterm Weihnachtsbaum" von David Safier

Für Sie gelesen: "Nie war Früher schöner als Jetzt" von Oliver Kalkofe

Lesetipp
Das Buch "Nie war Früher schöner als Jetzt" von Oliver Kalkofe

Für Sie gelesen: "I Gut You - Der leckerste 30 Tage-Neustart für deinen Darm"

Lesetipp
Das Buch "I Gut You - Der leckerste 30 Tage-Neustart für deinen Darm" von Maria Maas

Für Sie gelesen: "Truly. Die Autobiografie" von Lionel Richie

Buch-Tipp
Das Buch "Truly. Die Autobiografie“ von Lionel Richie

Für Sie gelesen: "The Cure – Dunkelbunte Jahre" von Ian Gittins

Buch-Tipp
„The Cure – Dunkelbunte Jahre“ von Ian Gittins

Mit Filmausschnitten um die Welt zu reisen

Buchtipp
Das Buch "Szene für Szene die Welt entdecken - Die Zweite" von Andrea David.

Für Sie gelesen: "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao

Buchtipp
Das Buch "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao

Für Sie gelesen: "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger

Buchtipp
Das Buch "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger

Buchtipp: "Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott

Lesetipp
Das Buch: „Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott