Für Sie gelesen: "Freier Kopf statt Mental Load"

Wer kennt sie nicht, die schier endlos erscheinende Aufgabenliste im Kopf: Muss ich noch neues Müsli kaufen? Wann ist der nächste Kontrolltermin beim Zahnarzt? Zu welcher Uhrzeit singt der Nachwuchs mit dem Kinderchor auf dem Weihnachtsmarkt? Und wann ist nochmal das nächste Meeting im Büro? Die vielen To-dos des Alltags, die immer einfordern, dass man rechtzeitig an sie denkt, und die nie alle erledigt sind, sind auch bekannt als „Mental Load“. Besonders oft sind Frauen, die Familie und Beruf unter einen Hut bringen müssen, von dieser mentalen Belastung betroffen. Diese kann durch den dauerhaften Stress auch zu gesundheitlichen Problemen führen. Das Buch „Freier Kopf statt Mental Load“ hilft dabei, die eigene Situation einzuschätzen, und schlägt drei Schritte vor, mit deren Hilfe es gelingen kann, Ballast loszuwerden. Konkrete Vorschläge, Übungen, Listen und Tipps helfen dabei, den eigenen Alltag zu überdenken und neue Wege zu finden. Beispielsweise ist es manchmal notwendig, klare Grenzen zu setzen und „Nein“ zu sagen. Ein hilfreicher Ratgeber!