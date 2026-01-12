Home Magazin Lesetipps

Für Sie gelesen: "Criminal - Deluxe Edition Band 1"

12.01.2026 Lesetipp

Für Sie gelesen: "Criminal - Deluxe Edition Band 1"

von Felix Förster
"Criminal - Deluxe Edition Band I" von Ed Brubaker und Sean Phillips vereint eindrucksvolle Noir-Kriminalgeschichten in einer fiktiven, von Gewalt und Korruption geprägten Stadt. Ein Muss für Fans düsterer Graphic Novels.
Das Buch "Criminal - Deluxe Edition Band 1"
Das Buch "Criminal - Deluxe Edition Band 1" von Ed Brubaker und Sean Phillips, ISBN: 978-3-96582-206-1 Fotoquelle: Verlag

„Criminal – Deluxe Edition Band I“ von Ed Brubaker und Sean Phillips ist eine eindrucksvolle Noir-Graphic-Novel, die sich deutlich von klassischen Superheldencomics abhebt. Der Sammelband vereint mehrere in sich geschlossene, aber lose miteinander verbundene Kriminalgeschichten, die in einer fiktiven amerikanischen Großstadt spielen. Diese Stadt ist geprägt von Gewalt, Korruption und gescheiterten Existenzen – ein Ort, an dem Hoffnung selten lange anhält. Im Mittelpunkt stehen Menschen mit dunkler Vergangenheit: Taschendiebe, Kriegsveteranen, Gangster und Außenseiter, die versuchen, in einer gnadenlosen Umgebung zu überleben. Ihre Geschichten handeln von Loyalität, Verrat, Schuld und den Konsequenzen falscher Entscheidungen. Oft geht es um einen einzigen Moment, der alles verändert – und um den Preis, den man dafür zahlen muss. Ruhig, spannend und stark auf die Figuren konzentriert, gelingt es Phillips in seinen Zeichnungen eine stimmungsvoll reduzierte Welt zu zeigen, die in ihrer düsteren Atmosphäre die Trostlosigkeit eindringlich vermittelt. Die dunklen Farben verstärken das Gefühl von Hoffnungslosigkeit und moralischer Unsicherheit. Fesselnd.

"Criminal - Deluxe Edition Band 1"
von Ed Brubaker und Sean Phillips, Verlag Schreiber & Leser, 432 Seiten, 49,80 Euro
ISBN: 978-3-96582-206-1

Das könnte dich auch interessieren

Für Sie gelesen: „Rache ist süß – Eine bitterböse Überraschung“

Lesetipp
Das Buch „Rache ist süß – Eine bitterböse Überraschung“

Für Sie gelesen: "Hoop Shots" von Nathaniel S. Butler

Lesetipp
Das Buch „Hoop Shots“ von Nathaniel S. Butler

Für Sie gelesen: "Und plötzlich ist nichts mehr wie es war"

Lesetipp
Das Cover des Buches "Und plötzlich ist nichts mehr wie es war"

Für Sie gelesen: "Veni Vidi Veggie"

Karibisches Gemüse
Das Buch "Veni Vidi Veggie"

Für Sie gelesen: „Die Magie der Dinge und die Kunst des Loslassens“

Lesetipp
Das Cover des Buches „Die Magie der Dinge und die Kunst des Loslassens“

Für Sie gelesen: „Martin Scorsese - Die Graphic Novel Biografie“

Lesetipp
Das Cover des Buches „Martin Scorsese - Die Graphic Novel Biografie“

Für Sie gelesen: „Die Knef“

Lesetipp
Das Cover des Buches "Die Knef"

Für Sie gelesen: „Finde den Mörder. Die Blumen von Elysium“

Buch-Tipp
Das Buch "Finde den Mörder. Die Blumen von Elysium"

Für Sie gelesen: "Freier Kopf statt Mental Load"

Lesetipp
Das Buch „Freier Kopf statt Mental Load“ von Sara Pierbattisti-Spira und Professorin Dr. Katharina Wick

Zwei Meister des Genrewechsels

Lesetipp
Das Buch "Spaceboy – Über David Bowie. Über mich." von Frank Schätzing.

Für dich gelesen: „Die richtige Ernährung bei Fettleber“

Buch-Tipp
Das Cover des Buches "Die richtige Ernährung bei Fettleber"

Für Sie gelesen: "(un)glücklich" von Tatjana Mark

Lesetipp
Das Buch "(un)glücklich" von Tatjana Mark