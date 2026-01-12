Für Sie gelesen: "Criminal - Deluxe Edition Band 1"

„Criminal – Deluxe Edition Band I“ von Ed Brubaker und Sean Phillips ist eine eindrucksvolle Noir-Graphic-Novel, die sich deutlich von klassischen Superheldencomics abhebt. Der Sammelband vereint mehrere in sich geschlossene, aber lose miteinander verbundene Kriminalgeschichten, die in einer fiktiven amerikanischen Großstadt spielen. Diese Stadt ist geprägt von Gewalt, Korruption und gescheiterten Existenzen – ein Ort, an dem Hoffnung selten lange anhält. Im Mittelpunkt stehen Menschen mit dunkler Vergangenheit: Taschendiebe, Kriegsveteranen, Gangster und Außenseiter, die versuchen, in einer gnadenlosen Umgebung zu überleben. Ihre Geschichten handeln von Loyalität, Verrat, Schuld und den Konsequenzen falscher Entscheidungen. Oft geht es um einen einzigen Moment, der alles verändert – und um den Preis, den man dafür zahlen muss. Ruhig, spannend und stark auf die Figuren konzentriert, gelingt es Phillips in seinen Zeichnungen eine stimmungsvoll reduzierte Welt zu zeigen, die in ihrer düsteren Atmosphäre die Trostlosigkeit eindringlich vermittelt. Die dunklen Farben verstärken das Gefühl von Hoffnungslosigkeit und moralischer Unsicherheit. Fesselnd.