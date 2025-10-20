Home Magazin Lesetipps

Buchtipp: "George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars"

20.10.2025 Lesetipp

Buchtipp: "George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars"

von Felix Förster
Die Graphic Novel "George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars" von Laurent Hopman und Renaud Roche beleuchtet die Entstehung des Kultfilms und zeichnet ein nuanciertes Porträt des visionären Filmemachers.
Das Buch "George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars"
"George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars" von Laurent Hopman, ISBN: 978-3-98721-382-3 Fotoquelle: Verlag

George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars“ ist eine unterhaltsame Graphic Novel, in der die Biografie des Star-Wars-Schöpfers beleuchtet wird – mit einem starken Fokus auf die dramatische und oft komische Entstehung des Films „Krieg der Sterne“, der 1977 das Kino revolutionierte und ein Phänomen startete, das bis heute im Kulturbetrieb seinegsgleichen sucht. Laurent Hopman und der Illustrator Renaud Roche haben Archivmaterial, Interviews und historische Quellen genutzt, um die Geschichte des Film-Visionärs zu erzählen. Dabei ist das Buch keine bloße Heldenverehrung geworden, sondern ein nuanciertes Porträt, das Lucas als visionären, aber auch eigensinnigen und menschlich fehlbaren Filmemacher zeigt. Die Graphic Novel ist visuell ansprechend, mit dynamischen Panels, die Hollywoods Glanz und Elend einfangen, und eignet sich perfekt für Fans von Star Wars im Speziellen und Filmfreunde im Allgemeinen. Als perfekte Ergänzung dazu sei hier die Disney+-Dokumentation „Light & Magic“ empfohlen, in der die Geschichte von Lucas‘ Trickfilmschmiede Industrial, Light & Magic erzählt wird.

„George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars “
von Laurent Hopman, illustriert von Renaud Roche, Splitter Verlag, 208 Seiten, 29,80 Euro
ISBN: 978-3-98721-382-3

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Buchtipp: "Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott

Lesetipp
Das Buch: „Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott

Buchtipp: „Tattoos – Die Geschichte des Tätowierens“

Lesetipp
Das Buch: „Tattoos – Die Geschichte des Tätowierens“ von Matt Lodder

Asterix ist wieder da

Buch-Tipp
Das Buch "Asterix in Lusitanien"

Für Sie gelesen: „Airfryer-Blitzrezepte“

Buchtipp
Das Cover des Buches "Airfryer-Blitzrezepte"

Für Sie gelesen: "Was ist Was: Tiefsee. Überleben in der Finsternis"

Kinder-Buchtipps
Das Buch: „Was ist Was: Tiefsee. Überleben in der Finsternis“ von Florian Huber und Uli Kunz

Für Sie gelesen: "Leselöwen Comics 1. Klasse - Der magische Stundenplan"

Kinder-Buchtipps
Das Buch: „Leselöwen Comics 1. Klasse – Der magische Stundenplan“ von Michael Petrowitz

Für Sie gelesen: „Spirou und Fantasio Gesamtausgabe Neuedition 1“ von André Franquin

Buchtipp
Das Buch "Spirou und Fantasio Gesamtausgabe Neuedition 1" von André Franquin.

Für Sie gelesen: "Die Saison" von Helen Garner

Buchtipp
Das Buch "Die Saison" von Helen Garner.

Für Sie gelesen: "Cortisol-Balance-Kochbuch" von Angela Dowdens

Buchtipp
Das Buch "Cortisol-Balance-Kochbuch" von Angela Dowdens.

Für Sie gelesen: "Stress verstehen. Wenn Körper und Psyche Alarm schlagen"

Lesetipp
Das Buch "Stress verstehen. Wenn Körper und Psyche Alarm schlagen"

Für Sie gelesen: "75 Jahre Ozzy" von Daniel Bukszpan

Lesetipp
„75 Jahre Ozzy“ von Daniel Bukszpan

Für Sie gelesen: "52: ein Jahrgang, zwei Leben"

Lesetipp
„52: ein Jahrgang, zwei Leben“ von W. Bosbach & U. Potofski