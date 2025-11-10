Home Magazin Lesetipps

Für Sie gelesen: "Truly. Die Autobiografie" von Lionel Richie

10.11.2025 Buch-Tipp

Für Sie gelesen: "Truly. Die Autobiografie" von Lionel Richie

von Felix Förster
Lionel Richie öffnet sein Leben in "Truly. Die Autobiografie" und enthüllt spannende Details seiner Karriere von den Commodores bis zum Glastonbury-Headliner.
Das Buch "Truly. Die Autobiografie“ von Lionel Richie
"Truly. Die Autobiografie“ von Lionel Richie, ISBN: 978-3-15-011580-0 Fotoquelle: Reclam Verlag

"Truly. Die Autobiografie“ zeigt Lionel Richie als warmherzigen, unterhaltsamen und auch selbstkritischen Menschen, der den Lesern tiefe Einblicke in sein Leben gewährt. Der Sänger, der durch Songs wie „Easy“, „Hello“ und „All Night Long“ berühmt wurde, mehr als 125 Millionen Alben verkauft hat und Auszeichnungen wie einen Oscar und vier Grammys abräumen konnte, geht darin auf seine behütete Kindheit, den Durchbruch mit den Commodores und seine noch erfolgreichere Solokarrierre. Besonders interessant sind seine Anekdoten aus der Zeit bei Motown, als er zu einem engen Vetrauten von Michael Jackson wurde. Richie geht dabei chronologisch vor, erzählt von seinen Anfängen in Tuskegee, Alabama während der Bürgerrechtsbewegung, über die harten musikalischen Anfänge in Harlem, den Durchbruch bei Motown, die Spannungen in der Band bis hin zu seinem Status als American Idol-Juror und Glastonbury-Headliner. Richie reflektiert ehrlich über Ängste, undiagnostiziertes ADHS, gescheiterte Beziehungen und Erfolgszweifel – immer selbstironisch und dankbar, ohne Prahlerei. Ein sympathisches Buch eines sympathischen Mannes.

"Truly. Die Autobiografie“
von Lionel Richie, Reclam Verlag, 512 Seiten mit 44 Bildern, 38 Euro
ISBN: 978-3-15-011580-0

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Für Sie gelesen: "The Cure – Dunkelbunte Jahre" von Ian Gittins

Buch-Tipp
„The Cure – Dunkelbunte Jahre“ von Ian Gittins

Mit Filmausschnitten um die Welt zu reisen

Buchtipp
Das Buch "Szene für Szene die Welt entdecken - Die Zweite" von Andrea David.

Für Sie gelesen: "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao

Buchtipp
Das Buch "Finde mich, Oliver" von Dustin Thao

Für Sie gelesen: "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger

Buchtipp
Das Buch "Kölner Plätze & Plätzchen" von Henning Krautmacher und Marcel Seeger

Buchtipp: "Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott

Lesetipp
Das Buch: „Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott

Buchtipp: „Tattoos – Die Geschichte des Tätowierens“

Lesetipp
Das Buch: „Tattoos – Die Geschichte des Tätowierens“ von Matt Lodder

Buchtipp: "George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars"

Lesetipp
Das Buch "George Lucas: Der lange Weg zu Star Wars"

Asterix ist wieder da

Buch-Tipp
Das Buch "Asterix in Lusitanien"

Für Sie gelesen: „Airfryer-Blitzrezepte“

Buchtipp
Das Cover des Buches "Airfryer-Blitzrezepte"

Für Sie gelesen: "Was ist Was: Tiefsee. Überleben in der Finsternis"

Kinder-Buchtipps
Das Buch: „Was ist Was: Tiefsee. Überleben in der Finsternis“ von Florian Huber und Uli Kunz

Für Sie gelesen: "Leselöwen Comics 1. Klasse - Der magische Stundenplan"

Kinder-Buchtipps
Das Buch: „Leselöwen Comics 1. Klasse – Der magische Stundenplan“ von Michael Petrowitz

Für Sie gelesen: „Spirou und Fantasio Gesamtausgabe Neuedition 1“ von André Franquin

Buchtipp
Das Buch "Spirou und Fantasio Gesamtausgabe Neuedition 1" von André Franquin.