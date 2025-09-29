Für Sie gelesen: „Airfryer-Blitzrezepte“

Eine spannende Auswahl an Rezepten hat Koch und Kochbuchautor Christian Henze in seinem Buch „Airfryer-Blitzrezepte“ zusammengestellt. Von Frühstücksideen über gesunde und kalorienarme Küche bis zu Hauptgerichten – mit Fleisch, Fisch oder auch veggie – ist für jeden Geschmack etwas dabei. Sogar Nachtisch lässt sich im Airfryer zubereiten, beispielsweise in Form von warmem Zimtschnecken oder Cheesecake mit Himbeeren und weißer Schokolade. Praktisch ist das Zutaten- und Rezeptregister im Anhang des Buches, mit dem man schnell Anregungen finden kann, welche Rezepte sich aus den im Vorratsschrank vorhandenen Zutaten zubereiten lassen. Ebenfalls hilfreich ist das Überblickskapitel über den Airfryer im vorderen Teil, der praktische Tipps etwa zur Anwendung oder auch zu den verschiedenen Kochfunktionen liefert.