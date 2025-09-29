Home Magazin Lesetipps

Für Sie gelesen: „Airfryer-Blitzrezepte“

29.09.2025 Buchtipp

von Anne Richter
Für Banausen ist ein Airfryer nur zum Erwärmen von Pommes gut. Wer sich allerdings näher mit dem Küchengerät beschäftigt, stellt bald fest, dass sich auch viele andere Gerichte schnell und einfach damit zubereiten lassen.
Das Cover des Buches "Airfryer-Blitzrezepte"
"Airfryer-Blitzrezepte" Fotoquelle: Verlag

Eine spannende Auswahl an Rezepten hat Koch und Kochbuchautor Christian Henze in seinem Buch „Airfryer-Blitzrezepte“ zusammengestellt. Von Frühstücksideen über gesunde und kalorienarme Küche bis zu Hauptgerichten – mit Fleisch, Fisch oder auch veggie – ist für jeden Geschmack etwas dabei. Sogar Nachtisch lässt sich im Airfryer zubereiten, beispielsweise in Form von warmem Zimtschnecken oder Cheesecake mit Himbeeren und weißer Schokolade. Praktisch ist das Zutaten- und Rezeptregister im Anhang des Buches, mit dem man schnell Anregungen finden kann, welche Rezepte sich aus den im Vorratsschrank vorhandenen Zutaten zubereiten lassen. Ebenfalls hilfreich ist das Überblickskapitel über den Airfryer im vorderen Teil, der praktische Tipps etwa zur Anwendung oder auch zu den verschiedenen Kochfunktionen liefert.

„Airfryer-Blitzrezepte“ von Christian Henze, fotografiert von Hubertus Schüler, Lektorat Joest Volk, ZS Verlag, 192 Seiten, 29,95 Euro, ISBN: 978-3-95453-369-5

