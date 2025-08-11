Lesetipp: „Eine falsche Lüge“ von Sophie Stava

„Eine falsche Lüge“ ist ein spannender Thriller, der die Geschichte von Sloane Caraway erzählt, die sich selbst direkt als Lügnerin vorstellt. Auch an diesem einen Tag im Park lügt sie, als sie gegenüber dem Vater eines Mädchens vorgibt, Krankenschwester zu sein. Wenig später wird sie von der Familie als Kindermädchen eingestellt. Doch ist sie die Einzige, die lügt? Ein besonderer Kniff der Autorin ist es, dass zwischendurch die Erzählperspektive wechselt und der Leser die Sicht einer anderen Figur vermittelt bekommt. Eine packende Geschichte!