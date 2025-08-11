Lesetipp: „Eine falsche Lüge“ von Sophie Stava

Home Magazin Lesetipps

11.08.2025 Lesetipp

Für Sie gelesen: „Eine falsche Lüge“ von Sophie Stava

von Anne Richter
Im Thriller "Eine falsche Lüge" von Sophie Stava wird Sloane Caraway als Lügnerin entlarvt. Doch sie ist nicht die Einzige. Ein packender Roman mit Perspektivwechsel.
"Eine falsche Lüge" von Sophie Stava.
"Eine falsche Lüge" von Sophie Stava. Fotoquelle: Verlag

„Eine falsche Lüge“ ist ein spannender Thriller, der die Geschichte von Sloane Caraway erzählt, die sich selbst direkt als Lügnerin vorstellt. Auch an diesem einen Tag im Park lügt sie, als sie gegenüber dem Vater eines Mädchens vorgibt, Krankenschwester zu sein. Wenig später wird sie von der Familie als Kindermädchen eingestellt. Doch ist sie die Einzige, die lügt? Ein besonderer Kniff der Autorin ist es, dass zwischendurch die Erzählperspektive wechselt und der Leser die Sicht einer anderen Figur vermittelt bekommt. Eine packende Geschichte!

„Eine falsche Lüge“ von Sophie Stava, Fischer Taschenbuch, 416 Seiten, 17 Euro
ISBN: 978-3-596-71169-7

