Home Magazin Lesetipps

Lesetipp: "nICHt mit mir!“ von Maria Scrivan

11.08.2025 Lesetipp

Für Sie gelesen: "nICHt mit mir!“ von Maria Scrivan

von Anne Richter
Die Miesmonster versuchen Natalie einzureden, dass sie nichts gut kann. Doch Maria Scrivan zeigt, wie Kinder ihre Talente entdecken und Selbstzweifel überwinden können.
"nICHt mit mir!“ von Maria Scrivan.
"nICHt mit mir!“ von Maria Scrivan. Fotoquelle: Verlag

Die Miesmonster sind ganz schön gemein: Sie wollen Natalie einreden, dass sie nichts gut kann und die Dinge, die sie erreichen möchte, nicht schaffen wird. So zweifelt sie beispielsweise an ihren Freundschaften und weiß nicht, an welcher Schul-AG sie teilnehmen könnte. Mit ihrem Comicbuch zeigt Maria Scrivan, wie sich solche Selbstzweifel überwinden lassen und wie Kinder erkennen können, wo die eigenen Talente liegen. Altersgerecht und mit Humor zeigt sie Lösungsansätze auf und gibt gute Tipps, wie man die Miesmonster besiegen kann.

"nICHt mit mir!“
(nICHt genug-Reihe – Band 4) von Maria Scrivan, übersetzt von Anne Brauner, Loewe, 240 Seiten, 17 Euro, ab 8 Jahren
ISBN: 978-3-7432-1672-3

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Für Sie gelesen: „The Show Must Go On: Queen – die Bandbiographie“

Lesetipp
„The Show Must Go On: Queen – die Bandbiographie“ von Stephan Rehm Rozanes.

Für Sie gelesen: „Eine falsche Lüge“ von Sophie Stava

Lesetipp
"Eine falsche Lüge" von Sophie Stava.

Für Sie gelesen: "On the Road" von Rick Zabel

Lesetipp
"On the Road" von Rick Zabel.

Für Sie gelesen: „My Next Breath“ von Jeremy Renner

Lesetipp
"My Next Breath" von Jeremy Renner.

Für Sie gelesen: „Kein Geld Kein Glück Kein Sprit“ von Heinz Strunk

Lesetipp
„Kein Geld Kein Glück Kein Sprit“ von Heinz Strunk.

Für Sie gelesen: „Billy Joel – Die Biografie“

Lesetipp
Das Buch „Billy Joel – Die Biografie“

Für Sie gelesen: „Glutenfreier Genuss auf Vorrat“ von Anja Donnermeyer

Lesetipp
Das Buch: „Glutenfreier Genuss auf Vorrat“ von Anja Donnermeyer.

Für Sie gelesen: "Kein zurück" von Stephen King

Lesetipp
"Kein zurück", ein Buch von Stephen King.

Für Sie gelesen: „Das alles kann ich schon alleine! Zahlen und Mengen“

Lesetipp
„Das alles kann ich schon alleine! Zahlen und Mengen“ von Christiane Wittenburg.

Für Sie gelesen: „Fahrradtouren in Europa – 25 entspannte Mehrtagesrouten in den schönsten Radregionen“

Lesetipp
„Fahrradtouren in Europa – 25 entspannte Mehrtagesrouten in den schönsten Radregionen“.

Für Sie gelesen: „Die Sprache der Drachen“

Lesetipp
„Die Sprache der Drachen“ von S.F. Williamson.

Für Sie gelesen: "Als ich dich traf"

Lesetipp
"Als ich dich traf" von Rebecca Serle.