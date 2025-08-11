Lesetipp: "nICHt mit mir!“ von Maria Scrivan

Die Miesmonster sind ganz schön gemein: Sie wollen Natalie einreden, dass sie nichts gut kann und die Dinge, die sie erreichen möchte, nicht schaffen wird. So zweifelt sie beispielsweise an ihren Freundschaften und weiß nicht, an welcher Schul-AG sie teilnehmen könnte. Mit ihrem Comicbuch zeigt Maria Scrivan, wie sich solche Selbstzweifel überwinden lassen und wie Kinder erkennen können, wo die eigenen Talente liegen. Altersgerecht und mit Humor zeigt sie Lösungsansätze auf und gibt gute Tipps, wie man die Miesmonster besiegen kann.