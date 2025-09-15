Home Magazin Lesetipps

Für Sie gelesen: "Leselöwen Comics 1. Klasse - Der magische Stundenplan"

15.09.2025 Kinder-Buchtipps

Für Sie gelesen: "Leselöwen Comics 1. Klasse - Der magische Stundenplan"

von Anne Richter
Nach den Sommerferien freuen sich Erstklässler auf spannende Leseabenteuer mit Comics wie "Der magische Stundenplan". Der Comic bietet bunte Bilder, kurze Texte und Rätsel, die das Lesenlernen erleichtern.
Das Buch: „Leselöwen Comics 1. Klasse – Der magische Stundenplan“ von Michael Petrowitz
„Leselöwen Comics 1. Klasse – Der magische Stundenplan“ von Michael Petrowitz, ISBN: 978-3-7432-1852-9 Fotoquelle: Verlag

Nach den Sommerferien sitzen überall in den Klassenzimmern neue fleißige Erstklässler und üben Rechnen, Lesen und Schreiben. Besonders viel Freude macht das Lesenlernen mit bunten Comics wie „Der magische Stundenplan“. Darin geht es um den seltsamen Stundenplan mit den vielen Knöpfen, den der neue Lehrer, Herr Himbär, am ersten Tag mitbringt. Als er kurz die Klasse verlässt, probieren die Schüler die bunten Knöpfe gleich aus – und werden daraufhin in verschiedene Abenteuer verwickelt. Wie kommen die Kinder wieder nach Hause? Dank der liebevoll gezeichneten Bilder können auch Leseanfänger der Geschichte gut folgen. Durch die Sprechblasen ist die Textmenge strukturiert und übersichtlich, zudem sind die einzelnen Texte kurz und versprechen daher schnellen Erfolg beim Lesen. Kleine Rätsel lockern die Geschichte zwischendurch auf, am Ende gibt es einen kurzen Teil mit Fragen und Antworten, mit dem das Textverständnis spielerisch überprüft werden kann. So macht Lesen von Anfang an Spaß!

„Leselöwen Comics 1. Klasse – Der magische Stundenplan“
von Michael Petrowitz, illustriert von Anna-Lena Kühler, Loewe, 48 Seiten, 9,95 Euro, ab 6 Jahren
ISBN: 978-3-7432-1852-9

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Für Sie gelesen: "Was ist Was: Tiefsee. Überleben in der Finsternis"

Kinder-Buchtipps
Das Buch: „Was ist Was: Tiefsee. Überleben in der Finsternis“ von Florian Huber und Uli Kunz

Für Sie gelesen: „Spirou und Fantasio Gesamtausgabe Neuedition 1“ von André Franquin

Buchtipp
Das Buch "Spirou und Fantasio Gesamtausgabe Neuedition 1" von André Franquin.

Für Sie gelesen: "Die Saison" von Helen Garner

Buchtipp
Das Buch "Die Saison" von Helen Garner.

Für Sie gelesen: "Cortisol-Balance-Kochbuch" von Angela Dowdens

Buchtipp
Das Buch "Cortisol-Balance-Kochbuch" von Angela Dowdens.

Für Sie gelesen: "Stress verstehen. Wenn Körper und Psyche Alarm schlagen"

Lesetipp
Das Buch "Stress verstehen. Wenn Körper und Psyche Alarm schlagen"

Für Sie gelesen: "75 Jahre Ozzy" von Daniel Bukszpan

Lesetipp
„75 Jahre Ozzy“ von Daniel Bukszpan

Für Sie gelesen: "52: ein Jahrgang, zwei Leben"

Lesetipp
„52: ein Jahrgang, zwei Leben“ von W. Bosbach & U. Potofski

Für Sie gelesen: „The Show Must Go On: Queen – die Bandbiographie“

Lesetipp
„The Show Must Go On: Queen – die Bandbiographie“ von Stephan Rehm Rozanes.

Für Sie gelesen: "nICHt mit mir!“ von Maria Scrivan

Lesetipp
"nICHt mit mir!“ von Maria Scrivan.

Für Sie gelesen: „Eine falsche Lüge“ von Sophie Stava

Lesetipp
"Eine falsche Lüge" von Sophie Stava.

Für Sie gelesen: "On the Road" von Rick Zabel

Lesetipp
"On the Road" von Rick Zabel.

Für Sie gelesen: „My Next Breath“ von Jeremy Renner

Lesetipp
"My Next Breath" von Jeremy Renner.