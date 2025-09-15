Für Sie gelesen: "Leselöwen Comics 1. Klasse - Der magische Stundenplan"

Nach den Sommerferien sitzen überall in den Klassenzimmern neue fleißige Erstklässler und üben Rechnen, Lesen und Schreiben. Besonders viel Freude macht das Lesenlernen mit bunten Comics wie „Der magische Stundenplan“. Darin geht es um den seltsamen Stundenplan mit den vielen Knöpfen, den der neue Lehrer, Herr Himbär, am ersten Tag mitbringt. Als er kurz die Klasse verlässt, probieren die Schüler die bunten Knöpfe gleich aus – und werden daraufhin in verschiedene Abenteuer verwickelt. Wie kommen die Kinder wieder nach Hause? Dank der liebevoll gezeichneten Bilder können auch Leseanfänger der Geschichte gut folgen. Durch die Sprechblasen ist die Textmenge strukturiert und übersichtlich, zudem sind die einzelnen Texte kurz und versprechen daher schnellen Erfolg beim Lesen. Kleine Rätsel lockern die Geschichte zwischendurch auf, am Ende gibt es einen kurzen Teil mit Fragen und Antworten, mit dem das Textverständnis spielerisch überprüft werden kann. So macht Lesen von Anfang an Spaß!