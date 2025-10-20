Buchtipp: "Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott

In ihrem Podcast „Gesundheit kannst du lernen“ gibt Dr. Cordelia Schott ihrer Hörerschaft regelmäßig Gesundheits-Tipps mit auf dem Weg. Und sie zeigt ihr, dass man seine Gesundheit nicht dem Zufall überlassen muss. Bewusste Ernährung, ausreichend Bewegung und Schlaf, ein starkes Mindset sowie hormonelle Balance sind laut Dr. Schott der Schlüssel zum Erfolg. Ihr neues Buch, das genauso heißt wie der beliebte Podcast, versammelt eben jenen Mix aus ärztlichem Insiderwissen und alltagstauglichen Strategien und lädt dazu ein, alte Denkmuster und Gewohnheiten zu durchbrechen – für mehr Lebensqualität und Energie. Dr. Schott ist renommierte Orthopädin mit eigener Praxis in Essen und Expertin für Bandscheibenerkrankungen. Vielen dürfte sie auch aus dem TV bekannt sein, beispielsweise als RTL-Doc.