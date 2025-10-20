Home Magazin Lesetipps

Buchtipp: "Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott

20.10.2025 Lesetipp

von Sarah Hegemann
In ihrem Podcast und Buch "Gesundheit kannst du lernen" zeigt Dr. Cordelia Schott, dass Gesundheit kein Zufall ist. Mit Tipps zu Ernährung, Bewegung und mentaler Stärke bietet sie alltagstaugliche Strategien für mehr Lebensqualität.
Das Buch: „Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott
„Gesundheit kannst du lernen" von Dr. Cordelia Schott Fotoquelle: Verlag

In ihrem Podcast „Gesundheit kannst du lernen“ gibt Dr. Cordelia Schott ihrer Hörerschaft regelmäßig Gesundheits-Tipps mit auf dem Weg. Und sie zeigt ihr, dass man seine Gesundheit nicht dem Zufall überlassen muss. Bewusste Ernährung, ausreichend Bewegung und Schlaf, ein starkes Mindset sowie hormonelle Balance sind laut Dr. Schott der Schlüssel zum Erfolg. Ihr neues Buch, das genauso heißt wie der beliebte Podcast, versammelt eben jenen Mix aus ärztlichem Insiderwissen und alltagstauglichen Strategien und lädt dazu ein, alte Denkmuster und Gewohnheiten zu durchbrechen – für mehr Lebensqualität und Energie. Dr. Schott ist renommierte Orthopädin mit eigener Praxis in Essen und Expertin für Bandscheibenerkrankungen. Vielen dürfte sie auch aus dem TV bekannt sein, beispielsweise als RTL-Doc.

„Gesundheit kannst du lernen: Sieben unterschätzte Schlüssel zur Gesundheit, die dir niemand beigebracht hat“
von Dr. Cordelia Schott, Becker Joest Verlag, 250 Seiten, 26 Euro
ISBN: 978-3-95453-363-3

