Home Magazin Lesetipps

Lesetipp: "52: ein Jahrgang, zwei Leben" von Ulli Potofski

18.08.2025 Lesetipp

Für Sie gelesen: "52: ein Jahrgang, zwei Leben"

von Marcus Italiani
Ulli Potofski, der legendäre Sportjournalist, und Wolfgang Bosbach, CDU-Politiker, reflektieren in ihrem Buch "52: ein Jahrgang, zwei Leben" über ihre Erlebnisse und Sichtweisen zu bedeutenden historischen Ereignissen. Ein Muss für Fans von Sport- und Politikgeschichte.
„52: ein Jahrgang, zwei Leben“ von W. Bosbach & U. Potofski
„52: ein Jahrgang, zwei Leben“ von W. Bosbach & U. Potofski Fotoquelle: Verlag

Der 3. August 2025 war ein dunkler Tag für die Sportwelt, denn an diesem Tag schloss Ulli Potofski, der Mann, der die Bundesliga mit „Anpfiff“ regelmäßig und umfangreich in deutsche Wohnzimmer brachte, für immer die Augen. 1988 startete die Sendung, und das ist lange her. Aber die Fachkompetenz des 1952 in Gelsenkirchen geborenen Journalisten war bis zum Schluss sprichwörtlich. Ebenfalls im Jahr 1952 erblickte Wolfgang Bosbach das Licht der Welt. Der CDU-Politiker wurde in Bergisch Gladbach geboren, und seiner Heimat ist er auch bis heute immer verbunden geblieben. Die beiden auf den ersten Blick unterschiedlichen Charaktere befragen sich nach kurzen Einführungen in die jeweiligen Jahrzehnte gegenseitig zu bestimmten Ereignissen, Erlebnissen und ihren Sichtweisen auf Bereiche wie Politik oder Sport. Dabei wird nichts ausgespart, und man lernt die beiden als Menschen erstaunlich gut kennen. Die Leser erhalten Einblicke in die Ansichten des jeweils anderen zu Themen wie Bundeswehr, Medien, RAF, Ölkrise, Tschernobyl, Privatfernsehen, 9/11 oder der Flüchtlingskrise. Dringende Kaufempfehlung.

„52: ein Jahrgang, zwei Leben“
von W. Bosbach & U. Potofski, L 100 Verlag, 424Seiten, 22 Euro
ISBN: 978-3-947984-06-0

Teilen Mailen

Das könnte dich auch interessieren

Für Sie gelesen: "Stress verstehen. Wenn Körper und Psyche Alarm schlagen"

Lesetipp
Das Buch "Stress verstehen. Wenn Körper und Psyche Alarm schlagen"

Für Sie gelesen: "75 Jahre Ozzy" von Daniel Bukszpan

Lesetipp
„75 Jahre Ozzy“ von Daniel Bukszpan

Für Sie gelesen: „The Show Must Go On: Queen – die Bandbiographie“

Lesetipp
„The Show Must Go On: Queen – die Bandbiographie“ von Stephan Rehm Rozanes.

Für Sie gelesen: "nICHt mit mir!“ von Maria Scrivan

Lesetipp
"nICHt mit mir!“ von Maria Scrivan.

Für Sie gelesen: „Eine falsche Lüge“ von Sophie Stava

Lesetipp
"Eine falsche Lüge" von Sophie Stava.

Für Sie gelesen: "On the Road" von Rick Zabel

Lesetipp
"On the Road" von Rick Zabel.

Für Sie gelesen: „My Next Breath“ von Jeremy Renner

Lesetipp
"My Next Breath" von Jeremy Renner.

Für Sie gelesen: „Kein Geld Kein Glück Kein Sprit“ von Heinz Strunk

Lesetipp
„Kein Geld Kein Glück Kein Sprit“ von Heinz Strunk.

Für Sie gelesen: „Billy Joel – Die Biografie“

Lesetipp
Das Buch „Billy Joel – Die Biografie“

Für Sie gelesen: „Glutenfreier Genuss auf Vorrat“ von Anja Donnermeyer

Lesetipp
Das Buch: „Glutenfreier Genuss auf Vorrat“ von Anja Donnermeyer.

Für Sie gelesen: "Kein zurück" von Stephen King

Lesetipp
"Kein zurück", ein Buch von Stephen King.

Für Sie gelesen: „Das alles kann ich schon alleine! Zahlen und Mengen“

Lesetipp
„Das alles kann ich schon alleine! Zahlen und Mengen“ von Christiane Wittenburg.