08.09.2025 Buchtipp

Für Sie gelesen: „Spirou und Fantasio Gesamtausgabe Neuedition 1“ von André Franquin

von Felix Förster
André Franquin, der belgische Comic-Großmeister, wäre 2024 einhundert Jahre alt geworden. Zu seinem Jubiläum legt der Carlsen Verlag die ersten Bände der Spirou-Gesamtausgabe neu auf und bietet Fans eine umfassende Sammlung seiner bekanntesten Werke.
Das Buch "Spirou und Fantasio Gesamtausgabe Neuedition 1" von André Franquin.
"Spirou und Fantasio Gesamtausgabe Neuedition 1" von André Franquin, ISBN: 978-3-551-79704-9 Fotoquelle: Verlag

André Franquin wäre im Januar 2024 genau 100 Jahre alt geworden. Der belgische Comic-Großmeister prägte mit seinem Stil die europäische Comic-Kunst und zählt zu den ganz Großen in diesem Metier. Anlässlich dieses runden Geburtstags hat der Carlsen Verlag die ersten Bände der Spirou-Gesamtausgabe neu gestaltet aufgelegt. Die Bände 1 bis 8 – die gesamte Franquin-Ära – sind mit jeder Menge Hintergrund-Infos erweitert und vom bekanntesten deutschen Comic Verlag auch gestalterisch überarbeitet worden. Den Freunden des legendären Duos „Spirou und Fantasio“ liegt damit nun ein Gesamtüberblick über die beliebteste Periode des berühmten Hotelpagen und seines tollpatschigen Freundes vor. André Franquin prägte ab 1946 das Erscheinungsbild der Serie Spirou und wurde damit zu einem der bekanntesten europäischen Comic-Künstler. Band 1, der die Jahre von 1946 bis 1950 abdeckt, enthält unter anderem die frühen Geschichten „Radar, der Roboter“, „Spirou als Herrenreiter“, „Spirou bei den Pygmäen“ und „Spirou im Wilden Westen“. Stilistisch noch nicht ganz ausgefeilt, zeigen diese naiven Abenteuer einen interessanten Einblick in Franquins Frühwerk.

„Spirou und Fantasio Gesamtausgabe Neuedition 1“
von André Franquin, Carlsen Comics, 208 Seiten, 34 Euro
ISBN: 978-3-551-79704-9

