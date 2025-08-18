Lesetipp: "Stress verstehen. Wenn Körper und Psyche Alarm schlagen"

Wer kennt das Problem nicht: Die To-do-Liste im Kopf ist endlos lang, die Zeit für die vielen Aufgaben aber nur sehr kurz. Und dann kommen noch die unvorhergesehenen Störfaktoren wie das kaputte Auto dazu. Das Resultat: Stress. Wie aber genau Stress funktioniert und was dabei im Körper vor sich geht, ist vielen nicht so bekannt. Das kann die Lektüre des Buches „Stress verstehen“ von Professorin Eva Peters ändern. Anschaulich und in gut verständlichen Kapiteln mit vielen lebensnahen Beispielen erklärt sie, welche Prozesse bei Stress im Körper stattfinden, was die möglichen Folgen sind und welche Rolle unser eigenes Verhalten dabei spielt. Dabei muss Stress nicht unbedingt negativ sein, doch ein Zuviel wird irgendwann zum Problem für unsere Gesundheit. Peters erklärt, welche Symptome auf zu viel Stress hinweisen, und gibt Tipps und Ratschläge, um das zu ändern.