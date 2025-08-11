Home Magazin Lesetipps

Lesetipp: „The Show Must Go On: Queen – die Bandbiographie“

11.08.2025 Lesetipp

Für Sie gelesen: „The Show Must Go On: Queen – die Bandbiographie“

von Felix Förster
"The Show Must Go On: Queen – die Bandbiographie" von Stephan Rehm Rozanes erzählt die packende Geschichte der Rocklegende Queen. Von den Anfängen bis zur globalen Ikone, mit Einblicken in kreative Prozesse und private Herausforderungen.
„The Show Must Go On: Queen – die Bandbiographie“ von Stephan Rehm Rozanes erzählt die faszinierende Geschichte von Queen, angefangen mit den Anfängen als Smile bis hin zu ihrem weltweiten Durchbruch mit Freddie Mercury als charismatischem Frontmann. Basierend auf Gesprächen mit Brian May und Roger Taylor geht der Autor in seinem Buch detailliert auf die Entstehung ikonischer Songs wie „Bohemian Rhapsody“ ein, berichtet aber auch von kreativen Spannungen, die die Band vorantrieben, sowie von den privaten und öffentlichen Herausforderungen, darunter Mercurys Kampf gegen seine HIV-Erkrankung. Eindrucksvoll sind auch die Einblicke in die Studioarbeit und die Tourneen der Band, während die Solo-Karrieren der Mitglieder weitgehend unberücksichtigt bleiben. Ein besonderer Clou des Buches ist die Integration von Spotify-Playlists als Begleitung, die ein immersives Hörerlebnis bieten. „The Show Must Go On“ feiert Queen als musikalische und menschliche Reise.

„The Show Must Go On: Queen – die Bandbiographie“ von Stephan Rehm Rozanes, Reclam, 361 Seiten, 18 Euro
ISBN: 978-3-15-011495-7

