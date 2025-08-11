Lesetipp: „The Show Must Go On: Queen – die Bandbiographie“

„The Show Must Go On: Queen – die Bandbiographie“ von Stephan Rehm Rozanes erzählt die faszinierende Geschichte von Queen, angefangen mit den Anfängen als Smile bis hin zu ihrem weltweiten Durchbruch mit Freddie Mercury als charismatischem Frontmann. Basierend auf Gesprächen mit Brian May und Roger Taylor geht der Autor in seinem Buch detailliert auf die Entstehung ikonischer Songs wie „Bohemian Rhapsody“ ein, berichtet aber auch von kreativen Spannungen, die die Band vorantrieben, sowie von den privaten und öffentlichen Herausforderungen, darunter Mercurys Kampf gegen seine HIV-Erkrankung. Eindrucksvoll sind auch die Einblicke in die Studioarbeit und die Tourneen der Band, während die Solo-Karrieren der Mitglieder weitgehend unberücksichtigt bleiben. Ein besonderer Clou des Buches ist die Integration von Spotify-Playlists als Begleitung, die ein immersives Hörerlebnis bieten. „The Show Must Go On“ feiert Queen als musikalische und menschliche Reise.