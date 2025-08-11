Lesetipp: "On the Road" von Rick Zabel

„On the Road“ gibt intime Einblicke in den sportlichen und persönlichen Werdegang des ehemaligen Profi-Radrennfahrers Rick Zabel. Als Sohn der Tour-Legende Erik Zabel ist das Radsport-Gen quasi Teil seiner DNS, doch über Veranlagung und Talent hinaus muss Rick von Kindesbeinen an hart kämpfen, um den Traum von der Sportler-Karriere leben zu können. Mit 13 Jahren entscheidet er sich, ein Sport-Internat in Erfurt zu besuchen, mit 17 beendet er die Schule, um Profi zu werden. In seinem Buch beleuchtet Zabel die Herausforderungen des Radsports wie Druck, Konkurrenz und körperliche Grenzen, reflektiert über seine Karriere, die vier Tour-de-France und Giro-d’Italia-Teilnahmen sowie das Karriereende 2024. Ein spannender Road-Trip auf zwei Rädern.