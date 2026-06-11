Von Panoramablick bis Wasserschluchten: Das sind die schönsten Hängebrücken

Nicht nur Deutschland bietet Wanderfreunden und Abenteurern viele eindrucksvolle Hängebrücken. Auch in unseren Nachbarländern Österreich und der Schweiz sorgen atemberaubende Brücken für Nervenkitzel, schöne Aussichten und echtes Abenteuergefühl.

Fun Fact: Die mit 721 Metern längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt ist die Sky Bridge 721 in Tschechien.

Neckarline: Nervenkitzel auf 606 Metern Die neueste Hängebrücke in dieser Runde ist gleichzeitig eine der aufregendsten: Die Neckarline in Rottweil in Baden-Württemberg wurde erst im April 2026 eröffnet und ist mit 606 Metern Länge eine der längsten Fußgänger-Hängebrücken Deutschlands. Hoch über dem Neckartal schwebend, bietet sie einen grandiosen Blick auf den Fluss, der sich weit unten durch die Landschaft schlängelt. Wer Nervenkitzel und Naturgenuss sucht, ist hier genau richtig.

Highwalk Hängebrücke: Wanderweg zwischen Teufelsberg Im nordhessischen Rotenburg an der Fulda überspannt die im Dezember 2024 eröffnete Highwalk Hängebrücke mit 617 Metern das wildromantische Kottenbachtal zwischen dem Teufelsberg und dem Förstergraben bei der Rodenberg-Alm. Damit gehört sie zu den längsten Hängebrücken Deutschlands überhaupt – und ist für Wanderfreunde in der Mitte Deutschlands eine echte Entdeckung.

Klausbachtal Hängebrücke: Alpiner Panoramablick Wer das Alpenpanorama in seiner schönsten Form genießen möchte, ohne bis in die Schweiz oder nach Österreich zu fahren, findet im Nationalpark Berchtesgaden in Bayern eine beeindruckende Alternative. Die Hängebrücke im Klausbachtal führt direkt an der Grenze zu Österreich hoch über das Tal – mit einem Panoramablick auf die Berchtesgadener Alpen, der keine Wünsche offenlässt.

Dachstein Hängebrücke – Österreich Wer Höhenluft in ihrer reinsten Form erleben möchte, ist auf dem Dachstein in der Steiermark richtig. Auf 3.000 Metern Höhe überspannt die Dachstein Hängebrücke einen Abgrund von 400 Metern – sie ist damit die am höchsten gelegene Hängebrücke Österreichs. Der Blick auf das Gletscherpanorama der Steiermark ist dabei atemberaubend – im wahrsten Sinne des Wortes.

Hängebrücke Reutte – Erlebtes Wandern in Österreich Die Hängebrücke bei Reutte in der Nähe der deutsch-österreichischen Grenze gehört mit über 400 Metern Länge zu den längsten grenzüberschreitenden Hängebrücken im Alpenraum. Sie überspannt eine wildromantische Schlucht und bietet Wanderern auf beiden Seiten der Grenze ein unvergessliches Erlebnis mit Blick auf die Zugspitzregion.

Dachstein Hängebrücke – Gletscherpanorama auf 3000 Metern Höhe Wer Höhenluft in ihrer reinsten Form erleben möchte, ist auf dem Dachstein in der Steiermark richtig. Auf 3.000 Metern Höhe überspannt die Dachstein Hängebrücke einen Abgrund von 400 Metern – sie ist damit die am höchsten gelegene Hängebrücke Österreichs. Der Blick auf das Gletscherpanorama der Steiermark ist dabei atemberaubend – im wahrsten Sinne des Wortes.

Geierlay im Hunsrück: Abenteuergefühl auf 360 Metern Länge Diese Brücke sorgt für Bauchkribbeln: Die 2015 eröffnete Geierlay-Hängeseilbrücke wurde nach dem Vorbild traditioneller nepalesischer Hängeseilbrücken gebaut – schlicht, seilbasiert und mit viel Schwinggefühl. Das verleiht ihr einen authentischen Abenteuercharakter, der sie von vielen modernen, steiferen Brücken unterscheidet. Mit nur 85 cm Breite und 100 Metern Höhe fühlt sich der Gang über die Brücke für viele wie eine kleine Mutprobe an. Mit einer Länge von 360 Metern war sie bis 2017 die längste Hängeseilbrücke Deutschlands. Man spürt das leichte Schwingen der Seile – genau das macht den besonderen Reiz aus. Sie ist besonders für schwindelfreie Abenteurer und Wanderer geeignet. Ein weiterer Pluspunkt ist ihre Lage: Die Geierlay befindet sich im Hunsrück in Rheinland-Pfalz, nahe der Mosel.

Titan RT im Harz: Deutschlands spektakuläre Hängebrücke an der Rappbodetalsperre Die Titan RT im Harz bei Elbingerode in Sachsen-Anhalt ist parallel zur Staumauer der Rappbodetalsperre gebaut und eine der spektakulärsten und längsten Fußgänger-Hängebrücken Deutschlands. Sie hat die längste freischwebende Strecke aller Hängeseilbrücken ihrer Bauart. Bei der Eröffnung war sie die längste Fußgänger-Hängeseilbrücke der Welt – inzwischen gibt es längere – etwa in Tschechien oder in Willingen), aber der 458,5-Meter-freie Abschnitt bleibt extrem beeindruckend. Im Vergleich: Die Geierlay ist "nur" 360 Meter lang. Mit 120 cm Breite und 130 cm hohem Geländer plus seitlichen Edelstahlnetzen fühlt sie sich sicherer und weniger beengend an als die sehr schmale Geierlay. Der Gitterrost-Boden ist durchsichtig – man schaut direkt in die Tiefe: purer Nervenkitzel.

Wildline in Bad Wildbad: Die besondere Bogenbrücke im Schwarzwald Im Vergleich zur Geierlay oder der Titan RT ist die Wildline auf dem Sommerberg in Bad Wildbad im Nordschwarzwald (Baden-Württemberg) durch ihre ungewöhnliche aufsteigende Bogenform und das "Überraschungsmoment" in der Mitte etwas ganz Besonderes. Sie ist keine reine Rekordbrücke, sondern besticht durch ihre spezielle Architektur.

Skywalk Willingen: Deutschlands längste Fußgängerhängebrücke Der Skywalk in Willingen im Upland in Nordhessen an der Sauerland-Grenze, direkt neben der berühmten Mühlenkopfschanze, der größten Großschanze der Welt, ist mit 665 Metern die längste Fußgängerhängebrücke Deutschlands. Der Weg dauert länger als bei anderen Brücken, viele Besucher beschreiben das Gefühl, "endlos" über dem Abgrund zu schweben.

Hohe Schrecke in Thüringen: Naturnahe Hängebrücke für Romantiker Im Naturgebiet Hohe Schrecke, bei Heldrungen/An der Schmücke in Thüringen, befindet sich die Hängebrücke "Hohe Schrecke", die bewusst schlicht und naturnah gehalten ist. Die 2019 eröffnete Brücke ist einfach aus Stahl und Holz gebaut. Sie bricht zwar keine Rekorde, fügt sich aber harmonisch in die wilde Landschaft ein. Für Romantiker.

Blackforestline am Todtnauer Wasserfall: Nervenkitzel über dem Schwarzwald Die Blackforestline Brücke überspannt das Tal hoch über dem Todtnauer Wasserfall – einem der höchsten natürlichen Wasserfälle Deutschlands. Von der Brücke aus hat man einen grandiosen Blick auf das fallende Wasser und den umliegenden Schwarzwald – einzigartig. Mit 120 Metern Höhe und durchsichtigem Boden spürt man die Tiefe besonders intensiv.

Holzgauer Hängebrücke in Tirol: Alpenpanorama nahe der deutschen Grenze Die Holzgauer Hängebrücke liegt nahe der deutsch-österreichischen Grenze und ist ideal für alle, die von Bayern aus einen kurzen Abstecher ins benachbarte Tirol machen möchten. Bereits von Weitem sichtbar, beeindruckt sie durch ihre wildromantische Lage in der tief eingeschnittenen Höhenbachschlucht mit ihrem wilden Bach und den steilen Felswänden. Besucher können vor allem den Ausblick auf das Panorama der Lechtaler Alpen genießen. Für Wanderfreunde: Die Holzgauer Hängebrücke liegt direkt am Lechweg und ist Teil mehrerer schöner Rundwanderwege, etwa über Gföll oder Schiggen. In der Nähe befindet sich außerdem der bekannte Simms-Wasserfall. Fun Fact: Nachts ist die Brücke beleuchtet und von Holzgau aus sichtbar – ein unvergesslicher Anblick.

Titlis Cliff Walk – Europas höchstgelegene Brücke ist in der Schweiz Auf 3.041 Metern Höhe schwingt der „Titlis Cliff Walk" über dem Schweizer Ort Engelberg – und ist damit Europas höchstgelegene Hängebrücke. Die über 100 Meter lange Brücke führt über einen rund 500 Meter tiefen Abgrund. Wer die Bergstation der Titlis-Gletscher-Sesselbahn erreicht hat, kann von dort direkt auf die Brücke – und erlebt knapp 150 Schritte puren Nervenkitzel mit Gletscherblick.

Charles Kuonen Hängebrücke – Ein Blick auf das Matterhorn Mit 494 Metern Länge ist die Charles Kuonen Hängebrücke bei Randa im Wallis eine der längsten Fußgänger-Hängebrücken der Welt. Sie verbindet die Wanderwege zwischen Grächen und Zermatt – und wer den Blick hebt, sieht das Matterhorn. Ein Erlebnis, das Wanderherzen höherschlagen lässt.

Aspi-Titter-Hängebrücke – Ein Gang über eine Weisswasserschlucht In der Aletsch Arena im Wallis überquert die Aspi-Titter-Hängebrücke in 120 Metern Höhe die Weisswasserschlucht, durch die das Schmelzwasser des Fieschergletschers rauscht. Der Blick auf den glitzernden Gletscher ist einmalig – und macht diese Brücke zu einem der schönsten Hängebrücken-Erlebnisse der Alpen.

Hängebrücke Längenfeld – Auf Ötzis Spuren Im wildromantischen Ötztal in Tirol befindet sich die Hängebrücke Längenfeld. Sie überspannt eine tiefe Schlucht und bietet einen spektakulären Blick auf die umliegenden Berggipfel. Für alle, die nach der Holzgauer Brücke – die bereits im Artikel vorgestellt wurde – noch mehr von Tirols Hängebrücken sehen möchten, ist Längenfeld die perfekte Ergänzung.