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Endlich wieder Sommer: Die prisma-Modetrends

Sommertrends

Endlich wieder Sommer: Die prisma-Modetrends

25.05.2026, 02.00 Uhr
von Sarah Hegemann
Die Koffer sind gepackt, doch was sind die Must-Haves für die schönste Zeit des Jahres? Von Häkelmode über luftige Outfits bis hin zu den Farbtrends 2026: Wir geben einen Überblick über die Sommermode, die perfekt für Sightseeing und Abendessen ist.
Eine Frau trägt ein olives Outfit.
Gleich mehrere Trends in einem Outfit vereint: Raffungen, feminine Ensembles sowie Olivgrün sind im Sommer angesagt.  Fotoquelle: Peter Hahn
Eine Frau in eine, grün weißen Outfit.
Vor allem zum Abend hin ist ein Cardigan ein guter Begleiter.  Fotoquelle: Goldner
Eine Frau und ein Mann posieren in der Sonne
Luftige Outfits eignen sich gut für den Sommerurlaub.  Fotoquelle: Walbusch
Eine Frau trägt eine gelbe Bluse.
Auch Gelb liegt weiterhin im Trend.  Fotoquelle: Peter Hahn
Eine schwarze Sonnenbrille
Sonnenbrille von H&M  Fotoquelle: H&M
Ein grüner Pullunder
Pullunder von Walbusch  Fotoquelle: Walbusch
Ein weißer Strickrock
Rock von H&M  Fotoquelle: H&M
Braune Sandalen
Sandalen von Walbusch  Fotoquelle: Walbusch
Eine blau-weiß-gestreifte Strickjacke
Strickjacke von Goldner  Fotoquelle: Goldner
blaue Sandalen
Sandalen von Walbusch  Fotoquelle: Walbusch

prisma zeigt einige Inspirationen für die schönste Zeit des Jahres und gibt einen kurzen Überblick über Trends.

Der Urlaub ist in Sicht, die Reise gebucht und die Vorfreude groß. Doch wie jedes Mal stellt sich die Frage: Was kommt in den Koffer? Die Antwort sind Looks, die den Spagat zwischen Sightseeing und Abendessen schaffen. Luftige Outfits, bequeme Palazzo Hosen, feminin-schmale Ensembles und Häkelmode liegen im Sommer im Trend. Layering ist auch in dieser Jahreszeit ein Thema – Cardigans und Blazer sind vor allem am Abend perfekte Begleiter. Ebenfalls angesagt: modische Raffungen und tiefe Taillen bei Kleidern und Röcken. Farblich geben die Pantone-Farbe des Jahres „Cloud Dancer“ (ein cremiges Weiß), Gelb- und Limettentöne sowie Olivgrün und Marineblau den Ton an.

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