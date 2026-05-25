Endlich wieder Sommer: Die prisma-Modetrends

Der Urlaub ist in Sicht, die Reise gebucht und die Vorfreude groß. Doch wie jedes Mal stellt sich die Frage: Was kommt in den Koffer? Die Antwort sind Looks, die den Spagat zwischen Sightseeing und Abendessen schaffen. Luftige Outfits, bequeme Palazzo Hosen, feminin-schmale Ensembles und Häkelmode liegen im Sommer im Trend. Layering ist auch in dieser Jahreszeit ein Thema – Cardigans und Blazer sind vor allem am Abend perfekte Begleiter. Ebenfalls angesagt: modische Raffungen und tiefe Taillen bei Kleidern und Röcken. Farblich geben die Pantone-Farbe des Jahres „Cloud Dancer“ (ein cremiges Weiß), Gelb- und Limettentöne sowie Olivgrün und Marineblau den Ton an.