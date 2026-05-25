Endlich wieder Sommer: Die prisma-Modetrends

prisma zeigt einige Inspirationen für die schönste Zeit des Jahres und gibt einen kurzen Überblick über Trends.
Der Urlaub ist in Sicht, die Reise gebucht und die Vorfreude groß. Doch wie jedes Mal stellt sich die Frage: Was kommt in den Koffer? Die Antwort sind Looks, die den Spagat zwischen Sightseeing und Abendessen schaffen. Luftige Outfits, bequeme Palazzo Hosen, feminin-schmale Ensembles und Häkelmode liegen im Sommer im Trend. Layering ist auch in dieser Jahreszeit ein Thema – Cardigans und Blazer sind vor allem am Abend perfekte Begleiter. Ebenfalls angesagt: modische Raffungen und tiefe Taillen bei Kleidern und Röcken. Farblich geben die Pantone-Farbe des Jahres „Cloud Dancer“ (ein cremiges Weiß), Gelb- und Limettentöne sowie Olivgrün und Marineblau den Ton an.