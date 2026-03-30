So bleibt der Hund fit

Die genauen Zahlen schwanken, aber schätzungsweise 10,5 bis 10,6 Millionen Hunde leben in etwa 21 Prozent der deutschen Haushalte. Damit gehören Hunde zu den beliebtesten Haustieren überhaupt. Die Tendenz ist steigend. Doch wie oft man mit dem vierbeinigen Liebling beim Tierarzt vorbeischauen sollte und welche Präventionsmaßnahmen wichtig sind, wissen viele Besitzer oftmals nicht genau.

Ganz nach dem Motto „Vorbeugung ist besser als Therapie“ ist ein jährlicher Termin beim Veterinär Pflicht. Ältere Hunde ab sieben bis acht Jahren sollten zweimal jährlich beim Doc vorbeischauen. Bei der Untersuchung wird der Bauchraum abgetastet, die Lymphknoten und das Gebiss werden kon-

trolliert, das Gangbild überprüft sowie Haut und Fell unter die Lupe genommen. Die Vorsorge für Senioren kann zusätzlich ein Blutbild sowie eine Ultraschalluntersuchung von Bauch und Herz umfassen, da viele Nieren- und Lebererkrankungen erst im späteren Verlauf sichtbar werden. Auch eine Blutdruckmessung wird empfohlen. Zahnsanierungen können bei älteren Hunden ebenfalls ein Thema sein.

Beim jährlichen Check werden die Hunde zudem geimpft und die Halter werden zur Parasitenprophylaxe beraten. Zur Bekämpfung von Zecken können beispielsweise Tabletten gegeben werden, die bis zu zwölf Wochen wirksam sind. Auch sogenannte Spot-on-Präparate, die im Nacken aufgetragen werden und sich über das Fell verteilen, helfen gegen Zecken. Für Hunde in Risikogebieten empfiehlt die Impfkommission eine Borreliose-Impfung. Jedoch ersetzt diese keinen zusätzlichen Zeckenschutz.