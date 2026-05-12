Ein schöner Urlaub für alle: Barrierefrei reisen

Nicht jedes Urlaubsziel ist für jeden Menschen geeignet. Wer bei der Reiseplanung auf spezielle Bedürfnisse achten muss, hat es nicht unbedingt einfach. Doch mit Voraussicht gelingt barrierefreies Reisen.

Wer barrierefreies Reisen hört, denkt oft direkt an den Rollstuhl und damit verbundene Mobilitätseinschränkungen. Doch auch blinde oder gehörlose Menschen müssen bei der Reiseplanung ein paar Dinge beachten, damit der Urlaub wirklich erholsam wird und in schöner Erinnerung bleibt. In welchen Unterkünften sind Blindenhunde willkommen? Welche Museen bieten spezielle Führungen an? Um diese und weitere Fragen schon im Vorfeld zu klären, gibt es das Projekt „Reisen für alle“.

2011 startete das gemeinsame Projekt des Deutschen Seminars für Tourismus (DSFT) und der Nationalen Koordinierungsstelle Tourismus für Alle Deutschland. Mit ­Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums wurden in mehreren Projektphasen Fundament, Kriterien, Qualitätsstandards und die bundesweite Umsetzung aufgebaut. Seit Januar 2024 betreibt die Bayern Tourist GmbH (BTG) „Reisen für Alle“ als zentrale Koordinierungs-, Prüf- und Servicestelle. Auf der Website des Projekts kann man nach Angeboten für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer, für Menschen mit Hörbehinderung und Gehörlose, für Menschen mit Sehbehinderung und Blinde sowie für Menschen mit kognitiven Einschränkungen filtern.

Außerdem gibt es eine Suchmaske, in der man auswählen kann, worüber man sich informieren möchte (Unterkunft, Kreuzfahrt, Sehenswürdigkeiten wie Museen etc.) und wohin die Reise gehen soll. Es kann sowohl nach Bundesländern als auch nach konkreten Regionen wie zum Beispiel dem Schwarzwald oder dem Allgäu gesucht werden.

Für Unentschlossene bietet das Portal „Reisen für Alle“ jede Menge Urlaubsinspirationen für eine abwechslungsreiche Reise innerhalb Deutschlands. Die Seite zeigt übersichtlich geprüfte Übernachtungsmöglichkeiten nach verschiedenen Kategorien (zum Beispiel Gutshöfe, Jugendherbergen, Wellness-Hotels), stellt geprüfte Natur- und Aktivangebote sowie zertifizierte Freizeitmöglichkeiten vor. Besonders beschrieben werden Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote, damit jeder individuell prüfen kann, ob das Reiseerlebnis wirklich zu seinen Vorstellungen und Bedürfnissen passt.

www.reisen-fuer-alle.de

Hilfe unterwegs Wer bei der Anreise auf die Deutsche Bahn setzt, kann den Mobilitätsservice nutzen und Hilfe beispielsweise beim Einstieg erhalten. Damit alles reibungslos klappt, sollte man sich bis spätestens 20 Uhr am Vortag der Reise gemeldet haben. Online gibt es weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung.

msz.bahnhof.de