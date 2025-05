Urlaub im Norden: Helsinki statt Hurghada

Als Jochen Schliemann nach Finnisch-Lappland reiste, erfüllte sich ein Wunsch, der schon lange auf seiner Bucket List stand: Er sah einen Bären, tief im Wald, mitten im Nirgendwo nahe der Grenze zu Russland. Dafür gibt es in den Wäldern und Naturparks von Finnisch-Lappland extra eingerichtete Bären-Beobachtungshütten, um die Tiere aus sicherer Entfernung anschauen zu können. „Ich war hin- und hergerissen zwischen irre süß, extrem respekteinflößend, atemberaubend schön“, erinnert sich der Autor und Journalist, der mit seinem Kollegen Michael Dietz den Podcast „Reisen Reisen“ betreibt. Auch sonst war Schliemann hin und weg von der dünn besiedelten Region am Polarkreis, in der es mehr Rentiere als Menschen gibt. Die unberührten Wälder, die wilden Tiere, die Saunakultur, Mitternachtswanderungen, die „vierte Mahlzeit“ – für Schliemann waren all diese Erlebnisse besonders. „Denkt man an Lappland, kommen automatisch Bilder von dicken Schneedecken und grünen Polarlichtern in den Kopf. Doch Lappland ist keineswegs nur ein Winterziel“, sagt Schliemann. Die Sommermonate hätten mit milden 25 Grad, der magischen Landschaft und den langen Sonnenstunden mindestens genauso viel zu bieten.

Aus diesem Grund ist Lappland eines der Länder, das sich besonders gut für eine „Coolcation“ eignet. Der Reisetrend ist nicht neu, hat sich aber in den vergangenen Jahren gehalten und wird immer beliebter. Während Hunderttausende Urlauber an südlichen Stränden schwitzen, zieht es vor allem deutsche Urlauber in den hohen Norden. 2024 ergab eine Statista-Erhebung, dass in Deutschland rund 3,28 Millionen Personen in den vergangenen zwölf Monaten Urlaub in Ländern wie Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland oder Island gemacht hatten. Klassische Urlaubsländer wie Spanien und Italien stehen zwar immer noch auf Platz eins, aber die Zahlen der Skandinavien-Urlauber steigen jedes Jahr stetig. Der Trend dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Denn in gewisser Weise ist eine „Coolcation“ eine Reaktion auf den Klimawandel. Hitzewellen in Spanien, Waldbrändee in Griechenland, Wasserknappheit in Italien – Schlagzeilen wie diese dominieren die Reiseberichterstattung und sorgen dafür, dass viele Urlauber ihre Reiseziele noch einmal überdenken.