Reise-Tipp: Abu Dhabi ist das ideale Sonnenziel für den Herbst

Bei sommerlichen Temperaturen am weißen Sandstrand liegen und zwischendurch ins warme Meer hüpfen. Schwimmen, tauchen, segeln, surfen – all das bietet Abu Dhabi mitten im deutschen Winter. Das Beste: Der Garten Eden ist nur sechs Flugstunden entfernt. Das trockene subtropische Klima beschert den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) im Winter Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad (Meer: 21 Grad). Kein Wunder, dass immer mehr Menschen dem deutschen Herbst und Winter adé sagen und lieber Sonne und Wärme am Persischen Golf genießen.

Dabei hat Abu Dhabi mehr zu bieten als traumhafte Strände und Sonne satt. Kultur zum Beispiel. Der Louvre Abu Dhabi auf Saadiyat Island vereint in seiner hochkarätigen Ausstellung Kunst von der Antike bis zur Gegenwart. Wer in die Historie der Emirate eintauchen will, findet in der Wüstenoase Al Ain Festungen und Bauwerke, die zum Unesco-Welterbe gehören. In der westlichen Region Abu Dhabi wartet die Wüste mit ihren Abenteuern. Die Wüste lebt! Das moderne Abu Dhabi bietet atemberaubende Architektur mit Luxus-Shopping, legendärem Komfort und einem riesigen Unterhaltungsangebot: Formel-1-Circuit, Wasserpark, Ferrari-Vergnügungswelt – um nur einige Attraktionen zu nennen.