Sommerurlaub am See – mal zwei

Lassen Sie den Alltag hinter sich und gönnen Sie sich 4-Sterne-Sommerurlaub in idyllischer Seelage in einem der Kurzentren in Deutschland.

Im Land der 1000 Seen – mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte Am größten Binnensee Deutschlands, der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern, liegt das Kurzentrum Waren (Müritz). Das Vier-Sterne-Hotel befindet sich direkt am Eingang zum Müritz-Nationalpark mit seiner einzigartigen Seenlandschaft und einer beeindruckenden Tier- und Pflanzenwelt. An diesem Ruhepol genießen Sie die Schönheiten der Natur beispielsweise bei Ausflügen zur Beobachtung der Kraniche oder nutzen die zahlreichen Wanderwege für Ihre Spaziergänge. Bestens unterwegs ist man in der flachen Region auch mit dem Fahrrad, viele Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten – auch historischer Natur – warten darauf, erkundet zu werden. Reisen Sie gern etwas bequemer? Dann bietet die Weiße Flotte im Ort Touren vom beschaulichen Warener Hafen über den See zu verschiedenen Zielen an.

Das Kurzentrum Waren (Müritz) bietet mit komfortablen Zimmern und einer umfangreichen Ausstattung den perfekten Ausgangspunkt für Ihren Sommerurlaub mit abwechslungsreichen Aktivitäten rund um die Müritz. Zum Tagesausklang genießen Sie die weitläufige Bade- und Saunalandschaft mit einem Thermalsole-Außenbecken und Liegewiese oder erleben im Panoramarestaurant atemberaubende Sonnenuntergänge mit Blick auf den See. Eine große Therapieabteilung bietet Ihnen ein großes Spektrum an Gesundheitstherapien – u.a. mit dem örtlichen Heilmittel der Warener Thermalsole – aber auch einfach nur Wohlfühlbäder und -massagen und kosmetische Verwöhnbehandlungen.

Zauberhaft am Weißenstädter See im Naturpark Fichtelgebirge Das Kurzentrum Weißenstadt liegt malerisch direkt am Ufer des Weißenstädter Sees im nördlichen Bayern, mitten im Naturpark Fichtelgebirge, umgeben von bewaldeten Erhebungen des Mittelgebirges. In außergewöhnlich gutem Klima entdecken Sie die Weite der einzigartigen Naturlandschaft bei Spaziergängen, Wanderungen und Radtouren. In der Nähe finden sich zahlreiche geologische Attraktionen, wie das größte Felsenlabyrinth Europas, Besucherbergwerke und Felstürme. Kulturinteressierte finden in der Umgebung viele kleine und feine Museen für Blicke in die Vergangenheit, aber auch Bedeutsames, wie die Wagner-Festspielstadt Bayreuth mit dem Weltkulturerbe, dem Markgräflichen Opernhaus und dem markgräflichen Eremitage-Park.

Ihren Erholungsurlaub verbringen Sie bestens umsorgt im Vier-Sterne Gesundheitshotel. Alle Zimmer verfügen über einen Balkon, das große Schwimmbad mit Außenbecken, Liegewiese und Saunalandschaft lädt ein, die Seele baumeln zu lassen. Die Therapieabteilung mit Gesundheits- und Wellnessexperten lässt für körperliches Wohlbefinden und Regeneration kaum Wünsche offen. Mit verschiedenen Anwendungen können zahlreiche Beschwerden gelindert werden, dazu kann u. a. das hauseigene und staatlich anerkannte Heilmittel Radon oder auch eine Ganzkörperkältekammer genutzt werden. Das Angebot der Kosmetik-Abteilung sowie Wohlfühlanwendungen sorgen für die persönlichen Glücksmomente.

Ihr Sommerurlaub mit Erholungsgarantie Bei einem Sommerurlaub in den Kurzentren sind Entspannung, Ruhe, wunderschöne Landschaften mit beeindruckender Flora und Fauna garantiert. Die Möglichkeiten zu Aktivitäten und Unternehmungen aller Art sorgen für Abwechslung und besondere Erlebnismomente.

Für den Urlaubsaufenthalt in den beiden Gesundheitshotels stehen verschiedene Arrangements zur Wahl. Die „Inividualwoche“ eignet sich ideal für den persönlichen Erlebnis- und Aktivurlaub, Gesundheitspauschalen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, in denen Anwendungen und Therapien schon enthalten sind, eignen sich zur Pflege und Erhaltung Ihrer Gesundheit oder verschaffen Linderung Ihrer Beschwerden. Saisonale Arrangement-Pakete wie die „Gesundheitswoche Light“ oder die „Wohlfühltage“ bieten sich an, zu günstigen Konditionen die Kurzentren kennenzulernen und in das weitreichende Angebot der Gesundheitshotels hineinzuschnuppern.